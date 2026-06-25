El Deportivo le ofrece a Diego Conde tres años de contrato

Diego Conde durante un amistoso con el Villarreal Villarreal CF

El mercado del Deportivo entra en ebullición. A poco más de una semana para que la plantilla regrese al trabajo en Abegondo, el próximo 6 de julio, los nombres y las operaciones comienzan a amontonarse sobre la mesa de la dirección deportiva. Ha pasado ya un mes desde que la entidad blanquiazul confirmó que será equipo de Primera División la temporada 2026-27, pero el mercado tiene sus tiempos, y más para los recién ascendidos.

Después de resolver buena parte de los asuntos pendientes en casa, desde las salidas de los jugadores que finalizaban contrato hasta las renovaciones de varios futbolistas clave en los planes de Antonio Hidalgo durante la pasada temporada, el Deportivo dirige ahora su atención con mayor determinación hacia el mercado externo.

Tras unas primeras semanas de relativa calma, las conversaciones empiezan a aflorar y se avanza en la planificación de una plantilla que sufrirá una importante remodelación con el fin de afrontar con las mayores garantías posibles su regreso a Primera División, con el objetivo de lograr la salvación en la categoría para dar paso al siguiente punto del plan que traza el presidente, Juan Carlos Escotet.

Con el neerlandés Teun Gijselhart como única incorporación hasta el momento, Fernando Soriano, máximo responsable de la parcela deportiva, mantiene abiertas varias vías de trabajo. La mayoría todavía en una fase inicial, aunque ya hay a quien se le ha trasladado las condiciones básicas del contrato que le vincularía a la entidad herculina.

En esa situación está la portería. El Deportivo está decidido a elevar la competitividad entre los palos y ya tiene entre ceja y ceja a un objetivo: Diego Conde. El guardameta busca destino en este mercado estival tras una temporada de escaso protagonismo y es el principal nombre que maneja el club.

El perteneciente al cuadro groguet ya conoce las líneas maestras del proyecto deportivista y las condiciones en las que se movería su incorporación a Riazor, donde el Deportivo le ha trasladado una propuesta por tres años.

La llegada de Íñigo Pérez al banquillo del Villarreal no cambia la situación individual que atraviesa el madrileño. Llegó en verano de 2024 a La Cerámica y desde que se lesionó ese mismo diciembre de su rodilla derecha, no solo no ha vuelto a ocupar el puesto de titular, sino que ha pasado a ser la tercera opción para defender la meta de los de Champions League.

El Deportivo va a por Diego Conde Más información

Luiz Júnior y Arnau Tenas están por delante de él y, tras una temporada en la que no ha disputado ningún minuto en Liga, está decidido a salir. A pesar de su poca participación, el submarino amarillo quiere recuperar parte de la inversión de cuatro millones de euros que pagó en su día al Leganés para hacerse con sus servicios y ha tasado su salida entre el millón y medio y los dos millones.

El Sevilla también está interesado en el canterano del Atlético de Madrid, pero la espera por Odisseas Vlachodimos, a quien quieren traer de vuelta a Nervión, y los problemas económicos para pagar un traspaso e inscribir jugadores hacen que el Dépor parta con ventaja.