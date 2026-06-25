Así ha mudado el escudo del Dépor

Presentación del nuevo escudo del Deportivo en la noche de San Juan, en los Arcados RC DEPORTIVO

El Deportivo desveló en la noche de San Juan, a las 01.20 horas en un guiño a su 120º cumpleaños que se cumple en este 2026, la nueva imagen de su escudo, producto del cambio de nombre votado por los socios mayores de 12 años a finales de la semana pasada en un proceso en el participaron el casi el 56% de los abonados con derecho a voto.

De esos 14.751 socios, un total de 11.713, casi el 80%, dieron el ‘sí’ al cambio de denominación. El Deportivo ya es de A Coruña, adaptando su denominación al único topónimo oficial de la ciudad en vigor desde hace casi 30 años. El club ha aprovechado el cambio de nombre para realizar pequeñas modificaciones en un escudo que ha sufrido ligeras variaciones desde que entró en escena en 1911.

OFICIAL | El Deportivo adapta su nombre y ya es de A Coruña Más información

En realidad, el escudo actual del Deportivo es solamente el tercer diseño en los 120 años de existencia de la entidad coruñesa.

El primer escudo que aparece en la camiseta de los remeros y los futbolistas, aunque no lo hace en documento oficial alguno, son una C y D entrelazadas en distintos tonos. Hablamos de 1907, año en que se constituye oficialmente el Club Deportivo de la Sala Calvet pese a la actividad previa del Club Náutico de la Sala Calvet (fundado el 2 de mayo de 1906) y los primeros partidos de fútbol celebrados en diciembre de ese año. Esas mismas iniciales pueden verse en fotografías de la trainera deportivista, talladas en la proa de la embarcación.

El segundo escudo del Deportivo aparece con motivo de la obtención del título de Real, en 1909. Es un distintivo que se inspira en los orígenes del club, ya que contiene elementos de todas las disciplinas originales de la entidad. El blasón está conformado por un sable, una espada y una máscara de esgrima, junto a una pelota –que podría ser de fútbol o de pushball, otro de los deportes que aparece en el reglamento fundacional del club–, un aro salvavidas –guiño a la sección náutica– y la corona real otorgada por Alfonso XIII, para dar vida al Real Club Deportivo de la Sala Calvet.

El emblema actual aparece en 1911. El Deportivo muestra en su museo una carta fechada en ese año en cuyo membrete aparece el escudo. Es su imagen en color más antigua.

Evolución del escudo del Deportivo DXT CAMPEÓN

El escudo está formado por un cinturón, en homenaje a la Orden de la Jarretera, que había sido concedida a la FIFA al constituirse como tal y dar categoría oficial al ‘fútbol asociación’. Ese mismo cinturón, con una hebilla en forma de flor de lis, aparece en algunos documentos que conserva el club en un distintivo todavía sin la banderola central.

Esa grímpola, el gallardete náutico triangular que aparece en el centro, es de color blanco con una cruz morada del pendón de Castilla –algo habitual en los escudos de la época– y la franja celeste de la bandera de la provincia marítima de A Coruña, que había perdido una de sus dos aspas en 1891. Todos estos elementos aparecen por debajo de la corona real.

Así se explica el escudo del Deportivo Más información

Ese mismo diseño ha sufrido múltiples transformaciones a lo largo de estos 115 años. Pese a que la directiva retiró la palabra Real del nombre durante la II República, no se conserva ningún tipo de documento ni fotografía en el que se vea un blasón sin corona. Pocos años antes, el Deportivo lucía en su camiseta simplemente una letra D de grandes dimensiones con la corona real encima, aunque ese logotipo tampoco aparece en imágenes oficiales.

Durante muchos años, el equipo no llevó el escudo en la camiseta. Cuando sí lo hizo, siempre se han podido apreciar ligeros cambios en la longitud del palo de la grímpola, en la tipografía, en el color de las letras y del cinturón, en la colocación de la bandera de la provincia marítima de A Coruña e incluso en la pequeña corona que aparece en el centro de la cruz morada.

Las modificaciones de 2026

El Deportivo conserva su escudo de 1911 a grandes rasgos, aunque los cambios presentados en la noche de San Juan afectan a prácticamente todos los elementos, incluidas las variedades cromáticas.

Además de desaparecer la L del nombre, las letras han cambiado de tipografía –RCD Faro Slim, inspirada en el alfabeto creado en el Laboratorio de Formas de Sargadelos durante el siglo XX, que el club utiliza como marca e incluso en su nueva página web junto a otras de la familia y de la RCD Proa) y de tamaño. Además, el nombre de la ciudad ha quedado centrado gracias a la desaparición de uno de los agujeros del cinturón, que eran dos y se han quedado en uno. También se ha estilizado la hebilla.

Los cinco (más uno) cambios de denominación en la historia del Deportivo Más información

La corona también presenta novedades. La principal es la unificación del color del aro del canasto, hasta ahora blanco y que adquiere la tonalidad dorada del resto de la corona. Las piedras preciosas continúan siendo azules y rojas. El rojo del bonete, el terciopelo rojo que forra el interior de las coronas reales, ha quedado mejor definido, igual que los imperiales, las bandas curvas que salen del aro para confluir en la parte superior en el orbe, la bola de la que sale la cruz. Una cruz que también cambia ligeramente de forma, con serifas, para recordar a la tipografía RCD Faro y, aunque esto haya sido realizado sin intención, a la Cruz de Caravaca.

Otra modificación sustancial es la anchura de la franja de la bandera de la provincia marítima coruñesa, que ahora sí se equipara a la actual bandera de Galicia. En la grímpola también desaparece el filete dorado que remataba todo el borde de las franjas moradas.

Aunque no lo parezca, la actualización de la identidad visual del Deportivo incluye también una revisión de la gama cromática. Son colores más vivos, intensos y reconocibles. Aparece el nuevo Dorado Dépor y el Azul Dépor se incorpora al escudo. También han cambiado el Azul Galicia de la bandera, el morado del pendón y el rojo del bonete.

En definitiva, numerosas novedades, pero sin perturbar la estética original.