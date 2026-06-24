Víctor Sánchez del Amo se marcha a la Liga de Emiratos Árabes Unidos

Víctor Sánchez del Amo, en una imagen de archivo

Víctor Sánchez del Amo, en su día jugador y entrenador del Deportivo, sumará un nuevo equipo a su trayectoria en los banquillos. El Kalba FC, conjunto de Emiratos Árabes Unidos, ha anunciado a través de las redes sociales su contratación para la campaña 2026-27.

El madrileño dirigió al Dépor en el tramo final de la temporada 2014-15, tras la destitución de Víctor Fernández, y logró el objetivo de la permanencia. Completó también la campaña siguiente, pero a su término el club decidió prescindir de sus servicios pese a que tenía contrato en vigor.

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Posteriormente, Víctor dirigió al Olimpiacos en Grecia y a Betis, Málaga y Cartagena en España. Más recientemente pasó por los banquillos del Ljubljana esloveno y del Rijeka croata, al que dirigió en la campaña recién finalizada. Con el equipo esloveno logró el título de Liga, lo que supone un impulso para su carrera.

Ahora, el que fuera campeón de Liga, Copa y Supercopa con el Dépor durante su trayectoria como jugador, inicia una nueva aventura en su carrera.