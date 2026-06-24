Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

Víctor Sánchez del Amo se marcha a la Liga de Emiratos Árabes Unidos

El que fuera técnico y jugador blanquiazul dirigirá al Kalba FC

Omar Bello
Omar Bello
24/06/2026 17:51
Víctor Sánchez del Amo, en una imagen de archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Víctor Sánchez del Amo, en su día jugador y entrenador del Deportivo, sumará un nuevo equipo a su trayectoria en los banquillos. El Kalba FC, conjunto de Emiratos Árabes Unidos, ha anunciado a través de las redes sociales su contratación para la campaña 2026-27.

El madrileño dirigió al Dépor en el tramo final de la temporada 2014-15, tras la destitución de Víctor Fernández, y logró el objetivo de la permanencia. Completó también la campaña siguiente, pero a su término el club decidió prescindir de sus servicios pese a que tenía contrato en vigor.

Víctor Sánchez del Amo, de vuelta a los banquillos tras ser hospitalizado: "Gracias al club por cuidar de mí y de mi familia"

Más información

Posteriormente, Víctor dirigió al Olimpiacos en Grecia y a Betis, Málaga y Cartagena en España. Más recientemente pasó por los banquillos del Ljubljana esloveno y del Rijeka croata, al que dirigió en la campaña recién finalizada. Con el equipo esloveno logró el título de Liga, lo que supone un impulso para su carrera.

Ahora, el que fuera campeón de Liga, Copa y Supercopa con el Dépor durante su trayectoria como jugador, inicia una nueva aventura en su carrera.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Víctor Sánchez del Amo se marcha a la Liga de Emiratos Árabes Unidos
Omar Bello
Dépor y Racing, dos recién ascendidos que elevan el nivel histórico de Primera

La Liga de los clubes extraordinarios
Lois Novo
14 julio 2017Fútbol Primera DivisiónPretemporada 2017/2018Racing-Villalbés-Deportivo 0-2

Las primeras caras nuevas del Dépor en sus últimos 10 años en Primera
Yago Freire
El escudo remodelado del Deportivo

El Deportivo presenta la actualización de su escudo durante la noche de San Juan
Sergio Baltar