Las primeras caras nuevas del Dépor en sus últimos 10 años en Primera

Fede Valverde en un partido de pretemporada con el Deportivo ARCHIVO DXT

El Deportivo anunció el pasado viernes la llegada de Teun Gijselhart que se convierte en el primer fichaje de la temporada. Una incorporación a Primera División aunque el jugador reconoció para el podcast De Genderlander que hubiera aceptado la propuesta incluso en Segunda. Con motivo de su contratación, repasamos las primeras llegadas del cuadro blanquiazul en la élite del fútbol español, pero con un matiz: han de ser futbolistas que se unen por primera vez al club.

Fede Valverde. Hasta ahora, la última campaña del equipo coruñés en la máxima categoría del fútbol español fue la 2017-18. Inicialmente, el club anunció que se abonaba la opción de compra de Guilherme, que ya estuvo en el año anterior, antes de oficializar la llegada de la primera cara nueva: Fede Valverde. El centrocampista uruguayo es ahora uno de los mejores jugadores del mundo en su demarcación, pero cuando llegó todavía estaba emergiendo. Aun así, ya firmaba con buen cartel porque venía de ser elegido Balón de Plata del Mundial sub-20. A pesar de eso, apenas jugó con el club coruñés donde disputó 24 partidos de liga, doce de ellos como titular.

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Tytoń. En la 2016-17, Tytoń aterrizaba en A Coruña procedente del Stuttgart de la Bundesliga. Tras las salidas de Manu Fernández y Pletikosa, el Dépor necesitaba reforzar la portería y el polaco fue el elegido. El guardameta fue el suplente de Germán Lux en ese curso y solamente defendió el arco en tres ocasiones. Continuó en la temporada siguiente, pero todavía tuvo menos participación con solo dos partidos ligueros disputados.

Fede Cartabia. La dirección deportiva consiguió la cesión de un joven extremo zurdo argentino que venía de hacer un muy buen año con el Córdoba en la máxima división. Fede Cartabia, propiedad del Valencia, se puso la elástica blanquiazul en 2015 anotando tres goles y repartiendo tres asistencias. Al año siguiente regresó al conjunto che, pero en enero de 2017 rescindió su contrato y el Dépor aprovechó para firmarlo gratis y cederlo hasta final de temporada al Sporting de Braga. Volvió a jugar en A Coruña en la 2017-18 y en la 2018-19, antes de irse a su club actual, el Shabab Al Ahli de los Emiratos Árabes Unidos.

Roberto Canella. El lateral izquierdo se incorporó al cuadro gallego en la 2014-15 en calidad de cedido sin opción a compra por el Sporting de Gijón, donde había jugado la temporada anterior un total de 37 partidos en Segunda División (uno de ellos en la semifinal de playoff en la que fue eliminado por Las Palmas). Con el Dépor, no llegó a los 500 minutos en Primera y solamente disputó nueve partidos.

André Santos. Cedido por el Sporting de Lisboa, el centrocampista de 23 años también tuvo una participación muy escasa en la 2012-13. Solo estuvo presente en tres encuentros de liga y en dos de Copa del Rey, y no hizo ninguna contribución de gol. Al año siguiente se fue gratis del conjunto lisboeta rumbo al Vitória Guimarães.

Miguel Alfonso Herrero, Míchel. Igual que Fede Cartabia, el Dépor y el Valencia acordaron su cesión. En esta ocasión, no tuvo tanto éxito en el club como el argentino. Solo ocho partidos sobre el verde en la 2010-11, entre los que se destaca una asistencia en la victoria por 2-1 ante la Real Sociedad. En el curso siguiente, el club valenciano lo pasó al Hércules de Segunda, donde ahí sí que encontró la continuidad y las cifras: metió catorce goles en 40 partidos.

Juca. El centrocampista brasileño firmó en el 2009-10. No dispuso de mucha continuidad (tan solo 30 partidos en sus dos campañas), pero tuvo una buena producción goleadora con tres dianas y dos asistencias. Continuó en la 2010-11 y dos temporadas después colgó las botas en Dubai a sus 33 años.

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Mista. En la 2008-09, el ariete murciano fichó por el Dépor en la fase final de su carrera. Rescindió su contrato con el Atlético de Madrid y unos días más tarde firmó con el conjunto de Miguel Ángel Lotina. En A Coruña no mantuvo su olfato goleador y solamente marcó dos tantos en sus dos campañas. Después se fue al Toronto y se retiró a los 31 años tras doce partidos en dos temporadas.

Andrés Guardado. En 2007, el club abonó al Atlas 5,25 millones por el 75% del jugador. Su fichaje fue un éxito. Firmó cinco años, cumplió con su contrato e incluso se quedó en Segunda para conseguir el ascenso (con récord de puntos en la categoría) a Primera. El mexicano jugó 149 partidos, marcó 25 goles y repartió 24 asistencias. Se fue libre del equipo tras subir a Primera rumbo al Valencia.

Alberto Lopo. Otra incorporación que fue rentable para la entidad. Lopo llegó libre en la 2006-07 después de ocho temporadas en el Espanyol. Igual que Guardado, cumplió las cinco temporadas estipuladas en su contrato y, tras finalizarlo, firmó con el Getafe. Con los azulones estuvo dos cursos y después regresó al Dépor en la 2013-14. En total, defendió la camiseta en 237 partidos.