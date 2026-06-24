Dépor y Racing, dos recién ascendidos que elevan el nivel histórico de Primera GERMÁN BARREIROS

La temporada número 96 de la historia de la Primera División recupera a tres clásicos de la categoría como Deportivo (será su 47ª campaña entre los grandes), Racing de Santander (45) y Málaga (38, producto de la suma del desaparecido CD Málaga y su heredero Málaga CF), a la par que pierde a un club con mucho menor recorrido como el Girona (6) y otros dos que, aunque con amplia experiencia entre los grandes, ocupan los puestos 17º y 20º en el ranking histórico: Oviedo (39) y Mallorca (33).

Es por ello que podemos considerar a la Liga EA Sports 2026-27 como la Liga de los clubes extraordinarios, en contrapunto a la serie de Movistar+ ‘La Liga de los hombres extraordinarios’, que repasa las vivencias de varios presidentes clave en una época del fútbol español en que algunos clubes modestos lograron codearse con los gigantes de siempre.

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Un dato clave es que el Levante será el equipo de la Primera División 2026-27 con menos temporadas en la élite en su haber (18), que le sitúan en el puesto 28 de una clasificación compuesta por 62 clubes. O lo que es lo mismo, los 20 equipos participantes están entre los 28 con mayor bagaje en la división de honor. Otro, que el debutante más reciente lo hizo hace más de dos decenios. Es el Getafe, que se estrenó en Primera en 2004.

Este hecho llevaba muchos años sin producirse, ya que en las dos últimas décadas siempre han militado en Primera División conjuntos con escaso pasado en la misma. Son los casos del Almería, que ascendió por primera vez en 2007 y acumula 8 cursos en Primera; el Xerez, que jugó una campaña (2009-10); el Córdoba, que jugó por novena vez en la 2014-15 tras juntar las ocho anteriores entre los años 60 y 70; el Eibar, con siete temporadas consecutivas (2014-2021); el Girona, con seis ejercicios en dos etapas (2017-2019 y 2022-2026); el Leganés, que suma seis cursos entre los gigantes, también en dos capítulos (2016-2020 y 2024-25), y el Huesca, que ascendió en dos ocasiones (2018 y 2020), descendiendo de nuevo a la temporada posterior. En el presente siglo también han bailado con los grandes equipos como el Recreativo de Huelva (5, aunque la primera fue a finales de los años 70), el Numancia (4) o el Nástic de Tarragona (4, las tres primeras en la década de los 40).

Los años 90, la época de los presidentes extraordinarios, trajo consigo la irrupción de numerosos equipos de poca tradición, como Albacete (7, aunque las dos últimas ya en el siglo XXI), Compostela (4), Real Burgos (3), Extremadura (2), Mérida (2) o Lleida (2, la primera en 1950). En los 80, la aparición inesperada estuvo protagonizada por el Club Deportivo Logroñés (9, entre 1987 y 1997).

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Solo dos equipos del top 15 histórico jugarán lejos de la élite el próximo curso. Uno es el Zaragoza, undécimo en la clasificación con 58 temporadas en Primera, y que además ha caído por primera vez en siete décadas a la tercera categoría del fútbol español. El conjunto maño es el único que ha militado más de la mitad de su existencia en la máxima categoría que no formará parte de ella en esta ocasión. Por cierto, para que el Deportivo amplíe ese exclusivo club a doce equipos necesitará mantenerse las tres próximas campañas, lo que le haría colocarse con 49 de 98.

El otro ausente de los 15 mejores de la historia es el Valladolid. El equipo ante el que el Deportivo certificó su ascenso el mes pasado ve además cómo el conjunto coruñés iguala sus 47 campañas para compartir la duodécima plaza.

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Otros cuatro clubes del top 20 competirán la próxima campaña en Segunda División. Sporting (42), Oviedo (39), Las Palmas (36) y el ya mencionado Mallorca sitúan el balance en 14 equipos de la Primera División 2026-27 entre los 20 primeros de la tabla histórica de la división de honor, casi tres cuartas partes. Hasta la 28ª posición solo se caen dos más. Son el Granada, que comparte la 21ª plaza con el Villarreal con 27 temporadas, y el Hércules, que con 20 campañas en la máxima categoría es el 27º en la clasificación de todos los tiempos. El conjunto alicantino jugará el próximo curso en Primera RFEF.

Así pues, además de regresar por la puerta grande a la máxima categoría, el Deportivo lo hará para verse las caras con la gran mayoría de clubes históricos. Entre sus adversarios estarán los diez que más temporadas han completado en la élite, además de los otros ocho que han conquistado en alguna ocasión la preciada corona de la regularidad.