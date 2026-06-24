El Deportivo va a por Diego Conde

Diego Conde durante un calentamiento con el Villarreal Villarreal CF

El Deportivo ha irrumpido con fuerza en la pelea por hacerse con los servicios de Diego Conde. El conjunto blanquiazul tiene al guardameta del Villarreal como objetivo prioritario para reforzar la portería de cara a su regreso a Primera División y pugna con otros equipos para cerrar su incorporación.

La dirección deportiva que lidera Fernando Soriano continúa perfilando una plantilla con mayores prestaciones para afrontar con garantías la vuelta a la élite nacional. Tras cerrar varias renovaciones y anunciar a Teun Gijselhart como primer fichaje del mercado estival, el foco apunta ahora a una demarcación en la que el club quiere elevar el nivel competitivo. En ese contexto aparece el nombre de Diego Conde, según adelantó el periodista Ángel García. Un portero que hace apenas dos años deslumbró con el Leganés y por el que el conjunto groguet llegó a desembolsar cuatro millones de euros.

A sus 27 años, el madrileño acumula una trayectoria singular. Formado en la cantera del Atlético de Madrid, ingresó en el club rojiblanco siendo un niño y completó prácticamente toda su etapa de crecimiento en el Cerro del Espino. Después de una cesión al Navalcarnero, donde descendió de Segunda División B en el curso 2018-19, y de una segunda experiencia en el Atlético de Madrid B con más protagonismo, comenzó a abrirse carrera en el fútbol profesional.

Su primer contacto con la Segunda División llegó de la manos del Leganés, aunque fue posteriormente en el Getafe con quien disputó cinco minutos para debutar en Primera. El salto definitivo lo dio en su segundo paso por Butarque, con Borja Jiménez de entrenador. Con él encontró por primera vez continuidad y llegó su explosión definitiva.

Fue uno de los hombres más destacados en el conjunto pepinero que conquistó el ascenso a Primera División. Disputó 40 encuentros ligueros y levantó el Trofeo Zamora como portero menos goleado de Segunda. El Leganés era un equipo que priorizaba ser ordenado y fiable atrás y encontró en él un portero determinante.

Sus actuaciones llamaron la atención de numerosos clubes de la máxima categoría. El Villarreal fue el más decidido. El conjunto castellonense apostó fuerte por él en el verano de 2024 y pagó alrededor de cuatro millones de euros para hacerse con sus servicios. La operación se trataba de una apuesta de rendimiento inmediato en una de las posiciones más delicadas del submarino amarillo, que en ese mismo mercado había incorporado también a Luiz Júnior, procedente del Famalicao, por doce millones.

El guardameta español no acusó el salto a un equipo habituado a competir en la Liga de Campeones y comenzó la temporada imponiéndose al brasileño en la lucha por la titularidad. Disputó 22 encuentros desde el inicio, pero su progresión se vio frenada en diciembre por un esguince de grado II en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, una lesión que le obligó a permanecer un par de meses alejado de los terrenos de juego.

A su regreso, ya no recuperó el sitio entre los palos. Luiz Júnior aprovechó su oportunidad y terminó asentándose en la portería, mientras que el Villarreal siguió reforzando la posición este curso con la llegada de Arnau Tenas. El madrileño no disputó ni un solo encuentro de Liga esta temporada y sabe que seguirá teniendo un rol muy residual, incluso con la llegada de Íñigo Pérez como nuevo entrenador.

Pese a ello, su cartel continúa siendo importante. Por ello, varios clubes siguen de cerca su situación. Entre ellos el Sevilla, que lo valora como una alternativa seria en caso de no conseguir el fichaje de Odisseas Vlachodimos.

La falta de protagonismo de Diego Conde le abre la puerta a una salida este verano y el conjunto blanquiazul ya se ha posicionado entre los clubes interesados. Eso sí, la operación no será sencilla. El Villarreal pretende ingresar entre millón y medio y dos millones de euros por su traspaso.