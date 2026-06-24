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Dépor

El Deportivo presenta la actualización de su escudo durante la noche de San Juan

El emblema blanquiazul luce desde hoy mismo con la adecuación del nombre del club al topónimo oficial de la ciudad

Sergio Baltar
24/06/2026 01:20
El escudo remodelado del Deportivo
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El RC Deportivo desveló esta madrugada, a las 01.20 horas como guiño al 120º aniversario de su nacimiento, la actualización de su escudo en los Arcados de la playa de Riazor. El acto ha coincidido con la celebración de la noche de San Juan, una de las fechas más especiales y simbólicas para todos los ciudadanos de A Coruña.

Bajo el lema ‘Desexo cumprido: Nova identidade, mesmo sentimento’, el Deportivo culmina un proceso de participación y escucha activa con su masa social. Después de que los abonados mayores de 12 años respaldasen mayoritariamente (79,41% de los votos válidamente emitidos) la adecuación del nombre al topónimo oficial de la ciudad (A Coruña) en la consulta celebrada a finales de la pasada semana y cuyos resultados se desvelaron en la mañana de este martes en la Junta de Accionistas del club.

Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas

OFICIAL | El Deportivo adapta su nombre y ya es de A Coruña

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Precisamente a comienzos de la pasada semana, el mensaje ‘Pide un desexo’ comenzó a aparecer en distintos puntos de la ciudad, apelando a una de las tradiciones más arraigadas de la noche de San Juan: formular un deseo como símbolo de esperanza, renovación y futuro. En esta ocasión, el deseo mayoritario expresado por los socios tomó forma en los Arcados de Riazor. Un lugar simbólico también porque, muy cerca de allí, donde ahora se encuentran la iglesia y el colegio de las Esclavas, el Deportivo jugó en su Parque de Deportes de Riazor durante más de tres décadas, entre 1909 y 1944.

El encuentro sirvió para unir dos elementos inseparables de la identidad coruñesa: el deportivismo y la ciudad de A Coruña. En una noche marcada por la tradición, la reunión de familias y amigos alrededor de las hogueras y los deseos lanzados al fuego y al mar, el Dépor quiso compartir con toda A Coruña una nueva página de su centenaria historia.

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