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Revelación del nuevo escudo del Dépor en los Arcados de Riazor
Dépor

Así fue la revelación del nuevo escudo del Deportivo

A las 01.20 horas de la madrugada de San Juan, el club desveló en los Arcados de Riazor la imagen tras el cambio de nombre

Sergio Baltar
24/06/2026 12:41

Algo iba a ocurrir a las 01.20 horas de la madrugada. El club ya lo había anunciado en sus redes sociales. Y las especulaciones eran varias: el nuevo himno, las equipaciones de la próxima temporada, un fichaje... O el nuevo escudo tras el cambio de nombre, oficializado en la mañana de este martes. Así fue. Los que se inclinaron por esta última opción, acertaron. A la 01.20 horas, una lona grande situada en los Arcados de Riazor destapó el enigma, y allí, con una luz intensa, apareció el escudo del Real Club Deportivo de A Coruña.

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