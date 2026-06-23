Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Dépor

OFICIAL | El Deportivo adapta su nombre y ya es de A Coruña

La consulta ha tenido una participación de más de la mitad de los socios (55,96%) y un alto porcentaje (79,41%) ha votado a favor del cambio

Esther Durán
23/06/2026 09:51
Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas
Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas
RCD
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Ya no hay más vuelta de hoja. Es oficial. El Deportivo de La Coruña pasa a ser de A Coruña. Así lo han decidido sus socios. De esta manera, se pone este martes fin a uno de los debates más relevantes de los 120 años de historia del club.

La entidad coruñesa ha hecho público el resultado de la votación esta mañana en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada a las 09.00 horas. En ella se ha aprobado la adecuación de la denominación social del club a las disposiciones de la Ley 2/1998, que establece la obligación de utilizar la denominación "A Coruña" para referirse al topónimo de la ciudad.

Miles de deportivistas dejaron su asiento y saltaron al césped tras el pitido final

La Comisión contra la Violencia en el Deporte propone el cierre de Riazor durante un mes

Más información

La Junta contó con la participación de accionistas que representaban el 99,864% del capital social. Todos los acuerdos sometidos a votación fueron aprobados por unanimidad de los accionistas presentes. Cabe destacar que la consulta contó con una participación de más de la mitad de los socios (55,96%) sobre el censo de abonados con derecho a voto y arrojó un resultado favorable a la modificación en un porcentaje alto: 79,41%.

Tal y como informa la entidad herculina, una vez informado el resultado de la consulta, se elevó a la Junta General de Accionistas la decisión de modificar la denominación social del Club y, en consecuencia, el artículo 1 de los Estatutos Sociales. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta.

De esta forma, el debate ha llegado a su fin. El proceso que inició en 2025 como una iniciativa educativa y derivó en un movimiento social finaliza con una readaptación del nombre del club. El Real Club Deportivo de A Coruña ya es una realidad.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas

OFICIAL | El Deportivo adapta su nombre y ya es de A Coruña
Esther Durán
El Deportivo celebrando el ascenso en Pucela

Estos son los diez perfiles que busca el Deportivo para reforzar su plantilla
Jacobo Bouza
Afición blanquiazul en el Dépor-Andorra

El Deportivo desvela este martes el nombre elegido por la afición
Redacción
Depor Real Oviedo FernandoFernandez (9)

El Deportivo jugará ante el Oviedo en el Carlos Tartiere en pretemporada
Esther Durán