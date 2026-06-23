OFICIAL | El Deportivo adapta su nombre y ya es de A Coruña

Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas RCD

Ya no hay más vuelta de hoja. Es oficial. El Deportivo de La Coruña pasa a ser de A Coruña. Así lo han decidido sus socios. De esta manera, se pone este martes fin a uno de los debates más relevantes de los 120 años de historia del club.

La entidad coruñesa ha hecho público el resultado de la votación esta mañana en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada a las 09.00 horas. En ella se ha aprobado la adecuación de la denominación social del club a las disposiciones de la Ley 2/1998, que establece la obligación de utilizar la denominación "A Coruña" para referirse al topónimo de la ciudad.

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La Junta contó con la participación de accionistas que representaban el 99,864% del capital social. Todos los acuerdos sometidos a votación fueron aprobados por unanimidad de los accionistas presentes. Cabe destacar que la consulta contó con una participación de más de la mitad de los socios (55,96%) sobre el censo de abonados con derecho a voto y arrojó un resultado favorable a la modificación en un porcentaje alto: 79,41%.

Tal y como informa la entidad herculina, una vez informado el resultado de la consulta, se elevó a la Junta General de Accionistas la decisión de modificar la denominación social del Club y, en consecuencia, el artículo 1 de los Estatutos Sociales. La propuesta fue aprobada por unanimidad de los accionistas presentes en la Junta.

De esta forma, el debate ha llegado a su fin. El proceso que inició en 2025 como una iniciativa educativa y derivó en un movimiento social finaliza con una readaptación del nombre del club. El Real Club Deportivo de A Coruña ya es una realidad.