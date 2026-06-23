Los cinco (más uno) cambios de denominación en la historia del Deportivo

Uno de los niños que ondeó la bandera del Deportivo en la previa del encuentro ante la Real B Quintana

El Deportivo ha cambiado de nombre. No es la primera vez que sucede, sino la sexta, aunque realmente es la quinta. Eso sí, es la primera ocasión en que son los socios quienes lo han elegido. El club nace oficialmente el 9 de enero de 1907, aunque tiene un precursor sin actividad futbolística que arranca ocho meses antes. La denominación que hoy pasa a la historia es la más longeva, pues ha pervivido durante 105 de los 120 años de existencia de la entidad blanquiazul. Primero, entre 1911 y 1931. Después, de 1941 a nuestros días.

Si descontamos al precursor Club Náutico, que legalmente no fue lo que hoy es el Deportivo, es el quinto cambio de denominación, y la quinta denominación distinta, ya que una de ellas, la que hoy desaparece, como ya quedó reseñado fue la oficial durante dos épocas distintas. Esta ha sido la evolución del nombre del Real Club Deportivo de A Coruña.

2 de mayo de 1906 - Club Náutico de la Sala Calvet

Fundación en el seno del gimnasio Sala Calvet del club náutico, precursor del actual club, aunque legalmente no fue la entidad que hoy es el Deportivo. Luis Cornide Quiroga preside la entidad, inicialmente orientada a la práctica de regatas de traineras.

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9 de enero de 1907 - Club Deportivo de la Sala Calvet

Constitución oficial del Club Deportivo de la Sala Calvet tras el exitoso debut futbolístico frente al Coruña los días 8 y 9 de diciembre de 1906, considerados por el club como los partidos fundacionales de la entidad. El presidente sigue siendo Luis Cornide Quiroga.

4 de febrero de 1909 - Real Club Deportivo de la Sala Calvet

El Deportivo recibe el título de Real por parte de Alfonso XIII, por lo que añade la palabra a su nombre. Es el tercer club deportivo español en obtener la corona, después del Fortuna de Vigo y el Coruña. Como ambos han desaparecido, este hecho convierte al Dépor en el club de fútbol Real más antiguo del fútbol español a día de hoy. Ostenta la presidencia del Deportivo en aquel momento Laureano Martínez Brañas.

24 de septiembre de 1911 - Real Club Deportivo de La Coruña

El maestro Federico Fernández Amor-Calvet, fundador del club, propone a la junta directiva presidida por José Longueira Díaz que el nombre de la ciudad sustituya al nombre de su gimnasio en la denominación del club. Los dirigentes aceptan la propuesta y el Deportivo adquiere la denominación que le acompañará, con pequeños matices, hasta nuestros días.

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16 de mayo de 1931 - Club Deportivo de La Coruña

Un mes y dos días después de la proclamación de la II República, la directiva blanquiazul acuerda retirar del nombre la palabra Real. Manuel Negreira Gosende lleva apenas diez días como máximo mandatario deporivista cuando la corona desaparece del ‘virtualmente’ del escudo, ya que no existen documentos que así lo atestigüen y el equipo durante los años siguientes no luce escudo alguno en la camiseta.

25 de junio de 1941 - Real Club Deportivo de La Coruña

El Deportivo recupera el título de Real dos años después de la instauración del franquismo, el día en que Aurelio Ruenes es proclamado presidente del club en sustitución de José María Salvador y Merino.

23 de junio de 2026 - Real Club Deportivo de A Coruña / da Coruña

Después de casi 85 años seguidos –menos dos días–, el club cambia su nombre tras una consulta vinculante con sus abonados mayores de 12 años en vigor. La Coruña dejó de existir como tal el 4 de marzo de 1998. Después de compartir el topónimo en castellano y gallego a partir de 1983, desde hace más de 28 años la única denominación oficial de la ciudad es A Coruña.