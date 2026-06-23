El Oviedo se lanza a por un '9' y apunta el nombre de Zakaria Eddahchouri

Zakaria Eddahchouri celebra con los brazos abiertos su gol ante el Leganés Carlota Blanco

El Real Oviedo acelera para confeccionar una plantilla que tendrá la marcada y complicada visión de devolver al equipo a Primera División y, para ello, rastrea el mercado con una estrategia que llama al éxito. Pescar futbolistas que hayan ascendido durante el último curso y no tengan asegurada su continuidad. En esa tesitura está Zakaria Eddahchouri, en el que han puesto la mirada.

Según informa El Comercio, el delantero del Deportivo figura entre los candidatos que maneja el combinado carbayón para reforzar una posición que ha quedado vacía y que será remodelada por completo en este mercado estival. Fede Viñas, que está disputando el Mundial con Uruguay y que en la segunda jornada partió por delante de Darwin Núñez, y Thiago Borbas, finalizaron su periplo en el Carlos Tartiere y regresan tras cesión a sus respectivos equipos.

El puesto del ‘9’ se ha convertido en una de las prioridades de la dirección deportiva, que es consciente que para volver al primer escalón del fútbol nacional, tienen que firmar gol.

En ese sentido, el interés del Oviedo se dirige hacia el Pichichi del Deportivo. El neerlandés terminó como máximo goleador del conjunto herculino con doce dianas en Liga y otro en Copa del Rey. Sin embargo, su situación en A Coruña no está definida. Aunque tiene contrato en vigor hasta el año 2028, no cuenta con un puesto asegurado de cara a la próxima campaña.

La dirección deportiva herculina está dispuesto a escuchar ofertas por él y le abriría las puertas si llega una propuesta interesante. Lo que provocaría un efecto dominó.

La venta de Eddahchouri obligaría al Dépor a multiplicar el número de refuerzos para la punta de lanza. Fernando Soriano acudiría al mercado para incorporar dos delanteros que completasen la nómina ofensiva, junto a Bil Nsongo.