El Celta felicita al Dépor por dar "otro paso adelante"

Amistoso entre Dépor y Celta en 2014 GONZALO SALGADO

El Deportivo ya es de A Coruña después de que sus socios así lo decidiesen: "Real Club Deportivo de A Coruña" es la nueva denominación de la entidad herculina. Y el cambio de nombre ya ha tenido las primeras impresiones en el mundo del fútbol. Algunas provenientes de seguidores blanquiazules; otras, de aficionados de otros equipos. Sin embargo, entre las diferentes reacciones destaca una por encima de las demás: la del eterno rival, el Celta.

Desde la cuenta oficial de X (antes Twitter) del club celeste ha respondido al tuit en el que el Deportivo informa del cambio de nombre con la siguiente frase: "Outro paso adiante para a nosa lingua. Parabéns por esta victoria!".

Outro paso adiante para a nosa lingua. Parabéns por esta vitoria! — Celta (@RCCelta) June 23, 2026

A partir de ese tuit, han sido muchos los deportivistas que se han animado a intercambiar sus impresiones, la mayoría de ellas de agradecimiento al Celta.

OFICIAL | El Deportivo adapta su nombre y ya es de A Coruña Más información

El cambio de nombre se ha oficializado en la mañana de este martes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada a las 09.00 horas. La consulta, tal y como ha informado el Deportivo, contó con una participación de más de la mitad de los socios (55,96%) sobre el censo de abonados con derecho a voto y arrojó un resultado favorable a la modificación en un porcentaje alto: 79,41%.