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Dépor

El Celta felicita al Dépor por dar "otro paso adelante"

La entidad olívica ha mostrado en redes sociales su conformidad con el nuevo cambio de nombre de su eterno rival

Esther Durán
23/06/2026 12:59
Amistoso entre Dépor y Celta en 2014
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GONZALO SALGADO
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El Deportivo ya es de A Coruña después de que sus socios así lo decidiesen: "Real Club Deportivo de A Coruña" es la nueva denominación de la entidad herculina. Y el cambio de nombre ya ha tenido las primeras impresiones en el mundo del fútbol. Algunas provenientes de seguidores blanquiazules; otras, de aficionados de otros equipos. Sin embargo, entre las diferentes reacciones destaca una por encima de las demás: la del eterno rival, el Celta.

Desde la cuenta oficial de X (antes Twitter) del club celeste ha respondido al tuit en el que el Deportivo informa del cambio de nombre con la siguiente frase: "Outro paso adiante para a nosa lingua. Parabéns por esta victoria!".

A partir de ese tuit, han sido muchos los deportivistas que se han animado a intercambiar sus impresiones, la mayoría de ellas de agradecimiento al Celta.

Juan Carlos Escotet y Massimo Benassi, durante una junta de accionistas

OFICIAL | El Deportivo adapta su nombre y ya es de A Coruña

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El cambio de nombre se ha oficializado en la mañana de este martes en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada a las 09.00 horas. La consulta, tal y como ha informado el Deportivo, contó con una participación de más de la mitad de los socios (55,96%) sobre el censo de abonados con derecho a voto y arrojó un resultado favorable a la modificación en un porcentaje alto: 79,41%.

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