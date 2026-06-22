Ya están completos todos los banquillos de Primera División: estos son los entrenadores para la temporada 2026-27

Edin Terzić es una de las novedades y dirigirá al Athletic edinterzic11

Tras conocerse la llegada de Beñat San José al banquillo del Rayo Vallecano, ya están definidos todos los entrenadores que dirigirán a los equipos de Primera División en la temporada 2026-27.

La nueva campaña volverá a estar marcada por la escasa estabilidad, donde cada vez son menos los técnicos capaces de mantenerse durante varios años en el mismo proyecto. De hecho, hay pocos nombres históricos como Diego Pablo Simeone, Manuel Pellegrini o José Bordalás, que representan esa continuidad que parece cada vez más difícil de encontrar. Además, contará con numerosas caras nuevas, entrenadores que debutarán en LaLiga y otros que afrontarán nuevos desafíos tras cambiar de equipo durante el verano. Destaca también el regreso de José Mourinho para dirigir al Real Madrid

Los 20 elegidos

Atlético de Madrid - Diego Pablo Simeone

El técnico argentino afrontará su decimosexta temporada al frente del conjunto colchonero, una cifra que le consolida como uno de los entrenadores más longevos del fútbol europeo. Desde su llegada en 2011 ha transformado la historia reciente del Atlético, el pasado mes de mayo en La Cerámica superó la barrera de los 800 partidos al frente del club rojiblanco, en los que conquistó un total de ocho títulos. Simeone seguirá liderando un proyecto que incorpora además a su cuerpo técnico como segundo entrenador a Gabi Fernández en sustitución de Nelson Vivas.

Simeone, durante el partido contra el Dépor Patricia G. Fraga

Real Betis - Manuel Pellegrini

El chileno iniciará su séptima campaña en el Benito Villamarín después de convertirse en una de las figuras más importantes de la historia reciente del club. Bajo su dirección, el Betis logró su primera final europea y ha dado un importante salto competitivo. Pellegrini afrontará un curso ilusionante en el que competirán en Champions League por segunda vez en su historia.

Pellegrini Archivo DXT

Getafe - José Bordalás

Pocos entrenadores representan tanto a un club como Bordalás al Getafe. El técnico alicantino regresó al Coliseum en 2023 y seguirá ampliando su legado en el conjunto azulón después de devolver estabilidad y competitividad al equipo. Tras sellar una nueva permanencia y alcanzar la Conference League, afronta una nueva etapa con contrato hasta 2028.

Bordalás Archivo DXT

Espanyol - Manolo González

El entrenador gallego se ha ganado la confianza de la entidad perica desde que asumió el cargo procedente del filial, tras las destituciones de Luis García y Luis Miguel Ramis. Primero logró el ascenso y posteriormente aseguró la continuidad del equipo en Primera. Su trabajo ha convencido tanto a la nueva dirección deportiva como a la afición y continuará liderando el proyecto blanquiazul, después de lograr la permanencia a mediados de mayo.

El entrenador del Espanyol, Manolo González Archivo DXT

Celta - Claudio Giráldez

La irrupción de Giráldez ha sido una de las mejores noticias para el Celta en los últimos años. Mientras era técnico del filial celeste, llegó la rescisión de Rafa Benítez y su oportunidad para dirigir al primer equipo. Apostando por la cantera y por un estilo ofensivo, en menos de dos temporadas ha conseguido devolver al equipo a competiciones europeas.

Giráldez en Riazor durante un partido entre Deportivo y Celta Fortuna Archivo DXT

Barcelona - Hansi Flick

Después de una gran campaña y de alzarse con el título de Liga por segundo año consecutivo, el técnico alemán afronta su tercera campaña en el banquillo azulgrana con el principal objetivo de mantener al Barcelona en la pelea por todos los títulos y tratar de conquistar por fin la sexta Champions League.

Hansi Flick Archivo DXT

Valencia - Carlos Corberán

La llegada de Corberán a Mestalla a finales de diciembre de 2024 cambió la dinámica valencianista y logró dotar al equipo de una identidad más sólida, alejándolo de la parte peligrosa de la tabla y acercándolo a puestos más ambiciosos. Con un proyecto cada vez más asentado, el club mantiene la confianza en el técnico valenciano y continuará al frente del conjunto che el próximo curso.

El entrenador del Valencia, Carlos Corberán, durante el partido de la jornada 14 de LaLiga entre Rayo Vallecano y Valencia CF Archivo DXT

Real Sociedad - Pellegrino Matarazzo

Matarazzo seguirá dirigiendo a la Real Sociedad tras firmar una gran temporada. Llegó a San Sebastián en diciembre de 2025 procedente de la Bundesliga y, en el curso recién finalizado, el primero completo en el banquillo de Anoeta, su trabajo permitió al conjunto donostiarra vencer al Atlético de Madrid y conquistar la cuarta Copa del Rey de la historia del club. Ahora buscará dar continuidad a ese crecimiento y pelear por objetivos todavía mayores.

El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo (c), saluda desde el balcón del Ayuntamiento durante la celebración por el título de la Copa del Rey Archivo DXT

Levante - Luis Castro

El portugués llegó en un momento delicado para el conjunto granota el pasado mes de diciembre y consiguió enderezar el rumbo del equipo hasta asegurar la permanencia. En un primer momento firmó un contrato hasta 2027, pero la consecución del objetivo hizo que se prolongara de forma automática por un año más. Su rendimiento convenció a la entidad levantina, que le otorgó la responsabilidad de liderar el proyecto en esta nueva temporada.

Luis Castro Levante UD

Alavés - Quique Sánchez Flores

La experiencia de Quique Sánchez Flores fue determinante para que el Alavés alcanzara sus objetivos en el tramo final del curso. Con una gran trayectoria en la máxima categoría del fútbol español, llegó para sustituir a Chacho Coudet a principios de marzo y cogió las riendas del equipo durante doce partidos con un balance de cuatro victorias, y los mismos empates y derrotas. El Alavés ha llegado a un acuerdo con el entrenador madrileño para que siga al frente del conjunto vitoriano durante las próximas temporadas.

Quique Sánchez Flores Deportivo Alavés

Sevilla - Luis García Plaza

El entrenador madrileño asumió el cargo en un contexto complicado a finales de marzo tras la destitución de Matías Almeyda y logró aportar estabilidad a un Sevilla que estuvo prácticamente todo el curso coqueteando con los puestos de descenso. La entidad hispalense apostó por su continuidad para encabezar el proyecto 2026-27 con el principal objetivo de volver a competir por los puestos altos de la clasificación.

Luis García Plaza Sevilla FC

Athletic Club - Edin Terzić

El Athletic fue el encargado de abrir la lista de caras nuevas en los banquillos del fútbol español. El técnico alemán es el encargado de relevar a Ernesto Valverde, y llega tras alcanzar una final de Champions con el Borussia Dortmund. Terzić desembarca en San Mamés tras firmar por dos temporadas, con el reto de dar continuidad al excelente trabajo realizado en las últimas temporadas.

Edin Terzić @edinterzic11

Villarreal - Iñigo Pérez

Después de firmar una etapa histórica en Vallecas, a quienes llevó a su primera final europea y fue el equipo menos goleado de la categoría por detrás de Real Madrid, Barcelona y Getafe, Iñigo Pérez afrontará un nuevo desafío en el Villarreal. Ahora, el conjunto castellonense le ha confiado la misión de mantener la línea de crecimiento iniciada en los últimos años. "Mi intención es continuar con la base consolidada durante varios años y conservar el trabajo realizado por Marcelino", afirmó el técnico en su presentación.

Iñigo Pérez en la final de la Conference EFE

Real Madrid - José Mourinho

Más de una década después, José Mourinho regresa al Santiago Bernabéu. El técnico portugués vuelve para iniciar una nueva etapa al frente del conjunto blanco tras una temporada marcada por los cambios en el banquillo después de las salidas de Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa. Mourinho firmó con la entidad blanca hasta junio de 2029 y su regreso supuso uno de los movimientos más mediáticos del verano.

José Mourinho, técnico del Benfica, durante un partido de la liga portuguesa contra el Moreirense en Lisboa EFE

Osasuna - Luis Miguel Ramis

El exdeportivista Luis Miguel Ramis tendrá la oportunidad de estrenarse como primer entrenador en LaLiga EA Sports tras una larga trayectoria en Segunda División. El técnico aterriza en Pamplona después de completar una notable campaña en el Burgos, después de sumar 72 puntos y convertirse en el equipo menos goleado de la categoría. Solo el golaveraje con respecto al Castellón hizo que se quedaran sin disputar el playoff de ascenso a la máxima categoría.

Luis Miguel Ramis conversa con Antonio Hidalgo durante el Dépor-Burgos de la primera vuelta de la temporada 2025-26 Quintana

Elche - Martín Anselmi

El argentino desembarca en el fútbol español tras acumular experiencias destacadas en Sudamérica y México. Considerado uno de los técnicos jóvenes con mayor proyección, asumirá la responsabilidad de dirigir al Elche durante la temporada 2026-27, con una campaña adicional en el caso de cumplir una serie de objetivos.

Martín Anselmi Elche CF

Rayo Vallecano - Beñat San José

El último movimiento confirmado en los banquillos de Primera ha sido el del Rayo Vallecano. Beñat San José releva a Iñigo Pérez y aterriza en Madrid procedente del Eibar, a donde llegó en febrero de 2025 después de una gran carrera internacional desarrollada en varios continentes. Será su primera experiencia como entrenador en LaLiga EA Sports y llega con el objetivo de mantener el nivel del equipo madrileño en las últimas temporadas.

Beñat San José, en la banda de Riazor Quintana

Racing de Santander - José Alberto

Tras varios años construyendo el proyecto racinguista desde su llegada a El Sardinero en diciembre de 2022, José Alberto ha conseguido sellar el objetivo del ascenso con el Racing. El técnico asturiano dirigirá ahora al conjunto cántabro en Primera División, premio a un trabajo sostenido que ha devuelto al club a la élite del fútbol español catorce años después de perder la categoría en 2012.

José Alberto, en la banda, durante el Dépor-Racing Alborés

Deportivo - Antonio Hidalgo

El entrenador catalán logró devolver al Deportivo a la máxima categoría en su primera temporada al frente del equipo. Ahora afrontará el desafío más importante de su carrera, mantener al conjunto coruñés en Primera y romper una tendencia que ha visto cómo varios técnicos ascendidos no lograban completar el curso siguiente.

Antonio Hidalgo durante la celebración del Deportivo en el césped de Riazor Quintana

Hidalgo, ante la maldición del ascensor Más información

Málaga - Juan Funes

Funes continuará en el banquillo andaluz tras conseguir el ascenso. El Málaga se impuso en el playoff a Castellón y Almería para certificar el regreso a la máxima categoría tras ocho años, como el Dépor. Su nuevo reto ahora será asentar a la escuadra malacitana en la nueva categoría.