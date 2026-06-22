Rubén de la Barrera, nuevo entrenador de la UD Las Palmas

Rubén de la Barrera, tras la eliminación del Dépor en el playoff de ascenso a Segunda en Castellón en la temporada 2022-23 Archivo DXT Campeón

Rubén de la Barrera seguirá en los banquillos de la Liga Hypermotion. El entrenador coruñés, tras no ser capaz de mantener la categoría con la Cultural Leonesa, tomará las riendas de uno de los grandes de Segunda, la UD Las Palmas.

El técnico herculino ha firmado con el club canario por una temporada con opción a una segunda. Será su tercera experiencia en la categoría de plata, después de las dos primeras con la Cultural Leonesa. De la Barrera debutó en Segunda en la temporada 2017-18, tras dirigir al cuadro leonés en su ascenso el año anterior. Pese a los malos resultados, la directiva le mantuvo en el banquillo durante todo el curso, que acabó en descenso.

La pasada campaña, el club leonés contrató al exentrenador del Deportivo con 15 jornadas por delante, después de haber destituido a Raúl Llona, primero, y a José Ángel Ziganda, después. Los resultados no fueron buenos. Con solo dos victorias y cuatro empates, la Cultural Leonesa no pudo evitar un nuevo descenso al tercer escalón del fútbol nacional, el segundo en el currículum de Rubén de la Barrera.

En sus dos experiencias previas , Rubén de la Barrera dirigió 57 encuentros en Segunda División, en los que la Cultural Leonesa logró 13 triunfos y 19 empates, por 25 derrotas.

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El entrenador coruñés fue entrenador del Deportivo en dos etapas. La primera, en la campaña 2020-21, en la entonces llamada Segunda División B. De la Barrera consiguió enderezar el rumbo de un equipo que estuvo amenazado por el descenso a Segunda RFEF e incluso a Tercera RFEF. Con él en el banquillo, el Deportivo se aseguró su presencia en la primera temporada de la nueva Primera RFEF.

La segunda etapa fue mucho más corta, en la temporada 2022-23. De la Barrera cogió al equipo tras la destitución de Óscar Cano, con solo dos jornadas por delante, con el equipo sin posibilidad de ascenso directo, pero ante el reto de dar el salto en el playoff. En las eliminatorias, el Deportivo se cruzó con el Castellón, que cortó su camino en la prórroga del partido de vuelta en Castalia.

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Además de aquel ascenso con la Cultural Leonesa, De la Barrera logró otra promoción a la división de plata con el Albacete, en el célebre 'Riazorazo', la final del playoff de la campaña 2021-22, meses antes de regresar al Dépor.