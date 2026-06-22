Massimo Benassi: "Trabajamos en un plan estratégico a tres años vista para acercarnos al top-10"

Benassi abraza a Zaka en la celebración Quintana

El director general del Deportivo, Massimo Benassi, habló para La Gazzetta dello Sport sobre el ascenso logrado a Primera División y el porvenir del club en la máxima categoría nacional. El italiano sostiene que, cuando llegó, entendió lo importante que era el equipo para la ciudad y la presión que se sentía en el día a día para que el Dépor regresase a LaLiga EA Sports.

Benassi aclara que consiguieron el éxito gracias a las nuevas incorporaciones y a la apuesta por los futbolistas de las inferiores. "Marcamos la diferencia en dos áreas. La primera fue el mercado de fichajes: gastamos bien porque conocíamos el mercado internacional a la perfección. El segundo aspecto importante fue el sistema de cantera: empezamos a invertir en el equipo juvenil en el verano de 2023, y valió la pena", señala.

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La apuesta por la formación se constata con una "norma no escrita, pero aceptada por todos" realizada desde la dirección para garantizar la presencia de canteranos. "No vamos a cambiar nuestra filosofía. El 25% de la plantilla del primer equipo debe provenir de la cantera. Y al menos el 50% debe ser menor de 26 años", explica.

También fueron claves los gallegos que forman parte del primer equipo. "Ayudan a los recién llegados a integrarse mostrando la esencia de la ciudad y del equipo, y mantienen la conexión fundamental con la comunidad. Aquí, la gente no es hincha del Barça ni del Madrid; son hinchas del Dépor. Y tener a gente de la zona en el primer equipo es motivo de orgullo".

Además, Benassi desveló que el Deportivo tiene como referencia el modelo de la Real Sociedad, un club con unas características similares por el arraigo con su territorio y la apuesta por la formación. El dirigente italiano destacó la importancia de mantener una estructura estable, sin renunciar a competir, y puso el foco en el crecimiento sostenible de la entidad.

De cara al regreso a la élite, el director general reconoce que el reto será exigente y que el primer objetivo pasa por asegurar la permanencia, aunque el club trabaja con un plan estratégico a tres años para seguir creciendo y acercarse a los puestos altos de LaLiga.