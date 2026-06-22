Miles de deportivistas dejaron su asiento y saltaron al césped tras el pitido final JAVIER ALBORES

La invasión por el ascenso a Primera División el pasado 31 de mayo puede haber ocasionado consecuencias negativas para la entidad herculina. Además de los desperfectos originados en el césped, en la grada y en otras zonas del estadio –que al final fueron solucionados–, la Comisión contra la Violencia en el Deporte propone el cierre de Riazor durante un mes y una sanción económica de 80.000 euros.

"El coordinador de seguridad hizo constar que estas conductas generaron situaciones de riesgo para la seguridad de las personas presentes, ocasionaron daños en las instalaciones deportivas, y comprometieron gravemente las condiciones de seguridad del recinto", expone la Comisión en su comunicado.

También constatan que hubo cinco personas con lesiones de carácter leve, aunque ninguna de ellas fue trasladada a un centro hospitalario. Además, el informe de la Policía Nacional acredita el apoyo de los jugadores del Deportivo al grupo ultra Riazor Blues, que es declarado por la Comisión como "un grupo cuyos miembros han cometido hechos violentos" y por el cual "prohíbe actos de promoción o apoyo a dicho grupo".

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El club también hizo uso de un dron en el interior del feudo deportivista durante el partido de Liga contra Las Palmas, ante la negatividad de su utilización por parte del coordinador de seguridad "dado el grave riesgo para la integridad de espectadores, deportistas y demás personal presente".

Más clubes con propuestas de sanción

En el mismo comunicado se han postulado penalizaciones contra el Racing Club de Santander y el Eldense. El club cántabro se expone al cierre de El Sardinero durante dos meses y a una multa de 200.000 euros por la invasión tras el ascenso y la activación de varias bengalas entre la multitud, entre otras incidencias.

Por su parte, el Eldense podría sufrir la clausura del Pepico Amat durante un mes y un castigo económico de 10.000 euros también por invadir el campo.

A principios de este mes de junio, también se propusieron sanciones contra Osasuna (dos meses de cierre y una cuantía de 200.000 euros) y Getafe (un mes y 10.000 euros) por situaciones similares.