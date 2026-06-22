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Dépor

El Deportivo jugará ante el Oviedo en el Carlos Tartiere en pretemporada

El amistoso ante el conjunto asturiano se disputará el 25 de julio, antes de comenzar la gira por Italia

Esther Durán
22/06/2026 20:37
Depor Real Oviedo FernandoFernandez (9)
Loureiro puga con Ilyas Chaira un balón durante el amistoso disputado el verano pasado disputado en Ribadeo
Archivo DXT
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El deportivismo ya puede marcar una nueva fecha en el calendario de la pretemporada. El Deportivo ha confirmado que se enfrentará al Real Oviedo el próximo 25 de julio a las 19.30 horas en el estadio Carlos Tartiere, en un amistoso que permitirá a los de Antonio Hidalgo seguir acumulando minutos y rodaje durante la preparación del nuevo curso.

El encuentro medirá a dos históricos del fútbol español, aunque el curso vuelvan a militar en categorías distintas. Además, supondrá una buena oportunidad para ver el nivel de los nuevos fichajes, como Teun Gijselhart, frente a un rival de nivel en un escenario de referencia como el feudo ovetense.

La cita en Asturias se suma a un calendario de amistosos que ya va cogiendo forma. Los blanquiazules visitarán posteriormente a la Fiorentina el 6 de agosto a las 20.00 horas en la ciudad deportiva del conjunto italiano y, dos días después, se medirán al Genoa en el estadio Luigi Ferraris (horario aún por confirmar), en una gira transalpina que pondrá a prueba el nivel competitivo del equipo justo antes del Teresa Herrera en Riazor y del arranque liguero.

Yeremay Hernández, Diego Villares, Miguel Loureiro y David Mella corren durante un entrenamiento en Riazor

El Deportivo acabará su verano en Italia: Fiorentina y Genoa, rivales de pretemporada

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