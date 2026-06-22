El Deportivo desvela este martes el nombre elegido por la afición

Afición blanquiazul en el Dépor-Andorra Quintana

El Deportivo pondrá hoy fin a uno de los debates institucionales más relevantes de sus 120 años de historia. La entidad coruñesa hará público en la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para las 9.00 horas de este martes el resultado de la consulta vinculante en la que sus socios decidieron si el club debe mantener su actual denominación, Real Club Deportivo de La Coruña, o adaptarla a la toponimia oficial de la ciudad.

Además del resultado, el club dará a conocer los datos de participación de una consulta que se decidirá por mayoría simple. En caso de imponerse la propuesta de cambio, la entidad pasaría a ser Real Club Deportivo de A Coruña en castellano, da Coruña en gallego.