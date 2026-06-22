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Dépor

El Deportivo desvela este martes el nombre elegido por la afición

El resultado de la votación se dará a conocer en la Junta de Accionistas de este martes

Redacción
22/06/2026 21:29
Afición blanquiazul en el Dépor-Andorra
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El Deportivo pondrá hoy fin a uno de los debates institucionales más relevantes de sus 120 años de historia. La entidad coruñesa hará público en la Junta General Extraordinaria de Accionistas convocada para las 9.00 horas de este martes el resultado de la consulta vinculante en la que sus socios decidieron si el club debe mantener su actual denominación, Real Club Deportivo de La Coruña, o adaptarla a la toponimia oficial de la ciudad. 

Además del resultado, el club dará a conocer los datos de participación de una consulta que se decidirá por mayoría simple. En caso de imponerse la propuesta de cambio, la entidad pasaría a ser Real Club Deportivo de A Coruña en castellano, da Coruña en gallego. 

Xoel López

Xoel López compondrá el nuevo himno del Deportivo

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