Chacón prepara su tercera salida y el Dépor vigila de cerca a Iván Martín

Luis Chacón celebra su gol ante el Valladolid LaLiga Hypermotion

Luis Chacón volverá a cargar con cajas de mudanza un verano más. El de Pontedeume encara la que será su tercera salida consecutiva del Deportivo, esta vez con el escaparate mucho más elevado que en sus dos anteriores préstamos. Después de firmar una gran temporada con la Cultural Leonesa, con ocho goles y tres asistencias en su primera experiencia en el fútbol profesional, el mediapunta ha despertado el interés de la mayoría de clubes de Segunda División y ya ha comenzado a escuchar propuestas.

El Real Valladolid es uno de los varios equipos que está interesado en hacerse con sus servicios. Y van muy en serio. El conjunto vallisoletano ya se ha reunido con el jugador para trasladarle su proyecto de cara al año siguiente, después de un año en el que se han quedado muy lejos de los puestos altos de la clasificación. Pese a ello, en la capital castellana son optimistas y confían en recibir una respuesta positiva, aunque saben que la competencia es feroz.

El nombre de Luis Chacón se ha convertido en uno de los más cotizados en el mercado de plata. Además del interés mostrado por el conjunto blanquivioleta, una larga lista de clubes punteros en la categoría también lo tienen anotado en su lista de deseos, entre ellos, el Leganés, quien ha ganado enteros para cerrar su llegada, según la SER. El Deportivo no tiene prisa en cerrar la operación y dará el tiempo necesario al gallego para que decida cuál será su siguiente destino. La entidad herculina se hizo con él en propiedad en el verano de 2024, pero la falta de sincronía entre las necesidades inmediatas del equipo y el momento de crecimiento que atravesaba el jugador redujo su participación con la camiseta blanquiazul a un minuto.

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Cederlo al Reino de León fue un acierto. Se convirtió en la máxima estrella y consiguió el ascenso a Segunda en una temporada sobresaliente en lo individual. Fernando Soriano replicó la estrategia en el pasado mercado estival y, otra vez, volvió a resultar un éxito, pero el ascenso del Dépor a Primera División le ha vuelto a dejar sin hueco en plantilla, y su tercera salida ya está en marcha.

Iván Martín, en la agenda

En materia de incorporaciones, el Deportivo continúa rastreando el mercado en busca de oportunidades y presta especial atención a los clubes que han perdido la categoría. El Girona será uno de los equipos obligados a aligerar su plantilla este verano y, entre los nombres que siguen de cerca desde la dirección deportiva blanquiazul, tal y como han afirmado algunos medios, figura el de Iván Martín.

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El centrocampista de 27 años tiene contrato hasta 2028 y también interesa al Sevilla, según informa ABC, aunque el club hispalense solo podría firmarle cedido o libre. Ha jugado 29 partidos como titular esta temporada y es una de las opciones que maneja Fernando Soriano para reforzar el juego interior de los coruñeses.