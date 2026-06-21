Últimas horas para votar sobre el nombre del Deportivo

La afición blanquiazul no falló en una cita decisiva Quintana / Patricia G. Fraga

Todos aquellos socios que quieran participar en la consulta vinculante sobre el posible cambio de nombre del Deportivo tienen hasta este domingo 18.00 horas para hacerlo. El plazo abierto por el club el pasado miércoles a las 9.00 horas se agota para una encuesta a la que estaban llamados todos los socios y abonados.

Los aficionados tienen sobre la mesa dos opciones: mantener la actual e histórica denominación de Real Club Deportivo de La Coruña o adecuarla al topónimo oficial de la ciudad, pasando a ser Real Club Deportivo de A Coruña, Real Club Deportivo Da Coruña en gallego.

El club blanquiazul no ha facilitado datos de participación, por lo que no será posible conocer cuántos socios han participado hasta el próximo martes. Ese es el día en el que la entidad herculina dará a conocer el resultado de la consulta en Junta General Extraordinaria de Accionistas (9.00 horas). La asamblea, que será telemática, contiene un único punto del día relevante, que es precisamente trasladar la “información sobre el resultado de la consulta vinculante realizada a los abonados y modificación, en su caso, del Artículo 1 de los estatutos sociales, para adaptar la denominación social a las disposiciones de la ley 2/1998”.

Próximos pasos

Independientemente de lo que suceda con el nombre del club, por delante queda un verano con decisiones importantes a nivel institucional. Los siguientes pasos son los habituales de cada periodo estival y dos de los momentos más esperados por los aficionados: la campaña de abonos y la presentación de las camisetas, que además este año tiene el incentivo del cambio de proveedor tras finalizar el acuerdo con Kappa.