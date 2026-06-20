Marco Chávez, aficionado presente en el debut de España: "Me quedo con el ambiente del Dépor antes que con el del Mundial"

Marco Chávez en el debut de España en el Mundial con la camiseta del Dépor Cedida

El deportivismo está en todas partes, y no iba a ser menos en la Copa del Mundo. Marco Chávez, aficionado de 20 años, viajó a Atlanta para ver en directo por primera vez un partido de la selección en el Mundial. "Fue mi primera experiencia, quién sabe si la última, y fue increíble porque esto no se vive todos los días", reconoce a Dxt Campeón.

El deportivista pagó 500 euros por la entrada, a lo que hay que sumarle otros 500 por el vuelo y unos 200 por el hotel. Por lo tanto, ver a España en su debut viajando desde A Coruña le costó alrededor de 1.200 euros. Sobre esto, aclaró que no está muy seguro de si merece la pena económicamente, aunque también señala que "todo chaval tiene como objetivo vivir un partido del Mundial y una vez en la vida se puede pagar".

Marco quiso vivir esta experiencia con la camiseta del Deportivo, algo que tuvo claro desde el primer momento. "Yo siempre lo dije, un gol de España no lo voy a celebrar ni la mitad de lo que celebro un gol del Dépor. Como no tengo camiseta de España, pues llevo la del Deportivo que es la que llevo en el corazón. Quería que esta camiseta estuviera en el Mundial", admite.

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No tuvo suerte en el resultado final del encuentro (0-0 contra Cabo Verde), pero sí en el momento en el que compró la entrada porque lo hizo sin saber que iba a ver al combinado de Luis de la Fuente. Primero, salieron las entradas por estadios y adquirió la del Estadio de Atlanta porque es el que más cerca le queda a su padre que vive en Estados Unidos, y luego posteriormente se supo que jugaba España ahí. Es decir, ya tenía como objetivo ir allí sin saber que ese era el partido en el que iba a debutar la selección.

Quería que la camiseta del Dépor estuviese en el Mundial Marco Chávez

El deportivista también quiso recordar una anécdota que vivió cuando terminó el encuentro. "Al salir, vi a la Policía celebrando el empate con los aficionados caboverdianos. Fue un momento bastante gracioso y la verdad es que me moló mucho. De hecho, yo también me puse a bailar un poco con ellos", rememora.

Además, notó "muchas diferencias" entre los ambientes de un partido de Liga del conjunto coruñés al de un duelo mundialista. "No te lo digo por barrer para mi casa. Lo que se vive en un partido del Dépor cada fin de semana de verdad que es el doble a lo que viví ayer en Atlanta. Veo mucho más grande el sentimiento que se vive por el Dépor al que se vivió allí con España. Sin duda me quedo con el ambiente del Dépor antes que con el del Mundial".

De Pucela a Riazor y de Riazor al Mundial

Marco pasó de estar viviendo en Valladolid el ascenso a Primera el 24 de mayo, a estar en Atlanta viendo a España el 15 de junio. Por lo que en menos de un mes ha podido vivir en directo un salto de categoría, la fiesta en Riazor contra Las Palmas y un partido de la Copa del Mundo.

"Tuve la suerte de vivir todas esas experiencias que a todo el mundo que le gusta el fútbol querría vivir, y además en tan poco tiempo. Valladolid y Las Palmas superaron mis expectativas y para el Mundial iba con unas expectativas muy altas, pero fue un sueño. Personalmente, fue un mes increíble para mí", señala.

Marco Chávez con su amigo en los aledaños del José Zorrilla Cedida

Sobre esto, sostuvo que entre las tres aventuras se queda con la de Valladolid sin dudarlo. Después, habría un empate entre el día de la fiesta contra Las Palmas y el de la Copa del Mundo porque, aunque la celebración con sus amigos a pie de campo y después en Cuatro Caminos es algo que le va a costar más olvidar que el partido ante Cabo Verde, el Mundial es un sueño.

No solo acompañó al equipo en su desplazamiento al José Zorrilla, sino que antes había ido a Gijón, a Santander y a Burgos. En estos tres duelos, el conjunto de Antonio Hidalgo no había conseguido ninguna victoria. "Fui a Pucela pensando en que no fuese yo el gafe y no gafar el ascenso, pero se ve que no era mi culpa y al final lo conseguimos", declara entre risas.

También se aventuró a lanzar una predicción tanto para la selección en la Copa del Mundo como para el Deportivo en su regreso a Primera División. "Yo creo que España va a llegar lejos. No sé si semifinales o final, depende de los enfrentamientos, pero creo que no va a ganar porque creo que gana Portugal, pero evidentemente ojalá que lo gane España. Con el Dépor, creo que vamos a luchar por no descender. Mi porra es que que quedaremos en media tabla baja y ya podemos ir soñando con cosas más grandes más adelante", concluye.

En total, ha recorrido más de 7.000 kilómetros para no perderse ninguna de las tres grandes citas futbolísticas. Todas ellas con la camiseta blanquiazul.