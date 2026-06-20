Los ocho fijos de Hidalgo en la recta final

Antonio Hidalgo en la celebración del ascenso en Valladolid Quintana

El Deportivo puso el acelerador en la recta final. El equipo mantuvo una racha de doce partidos invicto que se tradujo en el ascenso a Primera División en el José Zorrilla con una jornada de margen. Además, consiguió cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros hasta Valladolid y, en todo ese tramo, ocho futbolistas fueron alineados por Antonio Hidalgo.

Misma portería, mismo ataque, solamente dos cambios en la defensa y uno en el centro del campo. El esquema del técnico catalán casi se podía recitar de carrerilla. En el arco, Ferllo fue el encargado de defender la portería blanquiazul y, desde que llegó, disputó 22 duelos perdiéndose solamente uno (el último de Liga contra Las Palmas).

En la línea defensiva, tres futbolistas repitieron titularidad: Ximo Navarro, Altimira y Quagliata. Con Ximo y Alti, Hidalgo encontró un nuevo dibujo doblando a los laterales en el costado diestro tras la lesión de Mella. Por el otro lado, Quagliata fue un fijo en la izquierda en prácticamente todo el curso jugando 34 partidos de titular. En cambio, Noubi y Loureiro no hicieron pleno porque ambos comenzaron de inicio en cuatro de los cinco partidos.

La profundidad perdida por el Deportivo llegó desde los laterales Más información

En la medular, solo un futbolista alcanzó la plenitud en la recta final. Pero no solamente lo consiguió en ese intervalo, sino que lo logró durante toda la temporada: 42 partidos de liga y 42 de titular. Mario Soriano acompañó de inicio al Deportivo en su regreso a la máxima categoría nacional.

A nivel ofensivo, el entrenador no hizo ningún cambio. Yeremay, Luismi Cruz y Bil Nsongo, como punta de lanza, fueron los elegidos. El primero fue el máximo contribuidor del cuadro deportivista y los otros dos fueron los encargados de poner el broche en Pucela puesto que los dos goles del ariete camerunés fueron a pase de Luismi.

En total, ocho futbolistas contaron desde inicio de la jornada 37 hasta la 41 en los encuentros contra Burgos, Leganés, Cádiz, Andorra y Valladolid. Siete tienen contrato para la temporada que viene y uno de ellos (Ximo Navarro) todavía se desconoce si continuará en el club.

Dentro de ese grupo, hay tres jugadores que alargan más su condición de indiscutible si se tuviesen en cuenta las últimas diez fechas hasta el ascenso. Esos futbolistas son Álvaro Ferllo, Alti y Mario Soriano. Además, en estas fechas todo el plantel contó con algún minuto sobre el césped salvo Parreño, Eric Puerto y Mella (lesionado).