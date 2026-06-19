Yeremay por Pedro Gonçalves: los tiempos del Sporting de Lisboa para negociar con el Deportivo

Yeremay en el Valladolid-Dépor Quintana

Más que asumido está en el Deportivo que el nombre de Yeremay no parará de salir en muchas de las noticias relacionadas con el mercado de fichajes de este verano. La semana empezó con informaciones que llegaban desde Lisboa sobre la supuesta predilección del canario por recalar en el Sporting de Portugal, resonaron los ecos con cantos de sirena desde Italia y el interés de la Juventus… y para cerrar, este viernes vuelven a la carga desde el país vecino. Record recoge de nuevo el testigo después de la portada de A Bola y lleva al 10 deportivista a primera plana para explicar los tiempos que manejan en el Alvalade, donde ven al atacante como el sustituto del que ha sido su gran estrella en el último lustro.

“Yeremay á espera de Pote”, apuntan en el medio que viajó a A Coruña en el final de Liga para entrevistar al canario. Se refieren a Pedro Gonçalves y al plan del Sporting de Portugal de cambiar a un as por otro en su banda izquierda. El internacional portugués, que se quedó a las puertas de entrar en la lista de Roberto Martínez para el Mundial que se está disputando en estos momentos, ha sido la gran referencia de los ‘leões’ en los últimos años. Seis temporadas en las que ha ganado tres ligas, una copa y un trofeo de máximo goleador de la liga portuguesa, además de ser nombrado mejor jugador del campeonato. Pero después de 239 partidos vistiendo la camiseta blanquiverde, con 97 goles y 66 asistencias en su haber, tanto el club como el jugador consideran que es momento de pasar página.

Antonio Hidalgo sobre Yeremay: "Está muy bien donde está" Más información

Todo parece formar parte de un plan que arrancó ya el verano pasado, cuando Pote renovó con el Sporting hasta 2030. Su cláusula de 80 millones de euros abría un escenario habitual en la forma de operar en el mercado de los últimos años en el club: saber vender en el mejor momento para sacar el mayor rédito de sus grandes jugadores. Un año después, la puja ha comenzado por Gonçalves, representado por la Gestifute de Jorge Mendes. Según apuntan desde Portugal, su precio rondará los 30 millones, lejos de la cantidad que marca su cláusula, con la intención de que tanto equipo como jugador comiencen una nueva página cuando el extremo está a punto de cumplir los 28 años. Varios equipos europeos han mostrado interés, aunque desde el propio diario Record apuntan que el fútbol árabe aparece como una opción importante.

Segunda fase

“La operación avanzará cuando el internacional portugués sea vendido”, añade en su portada el medio luso. El Sporting esperará a cerrar el traspaso de su estrella antes de hacer el movimiento definitivo por la del Deportivo. En el Alvalade ven a Yeremay como el sustituto ideal para Pedro Gonçalves, aunque ya saben que para sacarlo de A Coruña tendrán que poner sobre la mesa una oferta similar a la que acepten por Pote… si no mayor. Y es que en el club coruñés mantienen su postura de no escuchar las propuestas que lleguen por el canario (de momento no hay ninguna) salvo que sea el propio jugador el que muestre su intención de abandonar Riazor. La cláusula del 10, que también tiene contrato hasta 2030, es superior a la del futbolista portugués, por lo que para rebajar las pretensiones del Dépor tendría que haber un movimiento claro por su parte declarando que desea dar por finalizada su etapa en el equipo herculino.

Portada de Record del 19 de junio

Yeremay se ha convertido en una obsesión para el Sporting de Portugal, que lleva año y medio siguiendo los pasos del canario con el objetivo de asentar una posición de extremo en la que no ha tenido demasiada fortuna más allá de la rotación titular. Porque después de Pote y Trincão, al que firmó del Barcelona en 2023 por 18 millones de euros, apenas ha encontrado futbolistas que le dieran garantías pegados a la línea de cal. El verano pasado, tras la negativa del Dépor a desprenderse del canario, optó por alternativas más asequibles y firmó a Luis Guilherme, por el que pagó 14 millones al West Ham, y a Faye, del Granada, por algo más de 6 millones. Quince y siete partidos han jugado ambos el pasado curso, por lo que el club lisboeta busca echar el resto en el próximo mercado porque sabe que necesita un futbolista que marque las diferencias como hasta ahora lo ha estado haciendo Pedro Gonçalves. Si será Yeremay o tendrán que buscar un plan B por segundo verano consecutivo, dependerá de las ganas del canario, que según la prensa portuguesa está “entusiasmado” con la opción de jugar para os ‘leões’ y cuyo entorno mantiene contacto constante con el Alvalade.