OFICIAL | Teun Gijselhart, primer fichaje del Deportivo para el regreso a Primera División

Gijselhart, nuevo jugador del Deportivo Jorge Lema

Tras varias semanas de rumores llegados desde Países Bajos y después de que un revelador podcast alimentara aún más las especulaciones, ya es oficial: Teun Gijselhart (2005) es nuevo jugador del Deportivo. El mediocentro neerlandés firma hasta 2030 y se convierte en el primer fichaje del proyecto con el que la entidad coruñesa afrontará su regreso a Primera División.

El nombre de Gijselhart apareció en la escena poco después de certificarse el ascenso a la máxima categoría y desde entonces nunca dejó de estar presente. De hecho, Fernando Soriano llegó a reconocer en una entrevista en la Cadena SER que el interés era real, mientras que el propio futbolista participó en el podcast Stem van de Vijverberg, donde habló prácticamente como si ya formara parte del conjunto herculino. Apenas unas semanas después, ya es una realidad y el neerlandés se convierte en la primera pieza de la planificación deportivista para competir de nuevo en la élite ocho años después de perder la categoría.

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La temporada recién finalizada, Gijselhart militó en el De Graafschap de la segunda división neerlandesa. Formado en la cantera del AZ Alkmaar, con el que conquistó la Youth League en categoría juvenil, no llegó a asentarse y ni siquiera a debutar con el primer equipo. En 2023 puso rumbo al PEC Zwolle, donde sí llegó a estrenarse en la Eredivisie, aunque su progresión estuvo marcada por la irregularidad y la falta de continuidad. Finalmente, el conjunto neerlandés decidió no renovar su contrato en el verano de 2024.

Fue entonces cuando el centrocampista apostó por relanzar su carrera, bajó una categoría y firmó por el De Graafschap para competir en la Eerste Divisie con el objetivo de acumular minutos y recuperar protagonismo. La decisión resultó un éxito tanto para el club como para el jugador. Llegó libre al club de la localidad de Doetinchem y acabó convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de la categoría. Disputó 36 de las 38 jornadas ligueras, superó la barrera de los 3.000 minutos y fue una pieza clave en la lucha de su equipo por el ascenso, aunque el sueño terminó en el playoff.

Ahora, Gijselhart se une al proyecto blanquiazul tras firmar un contrato de larga duración. Según informó el diario neerlandés De Gelderlander, la entidad blanquiazul habría desembolsado una cantidad superior al millón de euros para hacerse con sus servicios. “Un millón es el traspaso más caro de este club en los últimos años. Se gastó poco dinero. Todo se hizo mediante ojeadores”, desveló el jugador durante su participación en el podcast.

Con esta incorporación, Fernando Soriano abre oficialmente el mercado de fichajes apostando por talento joven del fútbol europeo, tal y como lo hizo el curso pasado con la incorporación de Lucas Noubi. El Deportivo incorpora así a un futbolista con proyección y margen de crecimiento que, además, había despertado el interés de varios clubes importantes de la Eredivisie. “FC Twente habría sido un paso muy importante en los Países Bajos. Algo parecido al De Graafschap, pero quizás a mayor escala. Al final, decidí ir a España para escuchar lo que tenían que decir allí. Me recibieron de maravilla. Se respiraba fútbol. Enseguida me enamoré de ese proyecto”, afirmó el nuevo jugador del Deportivo.

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Primeras palabras

En su vídeo de presentación, el neerlándes dejó claro que ha hecho sus deberes antes de llegar a A Coruña. "Estoy muy contento de estar aquí. Muy orgulloso de empezar esta nueva etapa. He visto vídeos del ascenso y es increíble la manera en que se vive el fútbol en esta ciudad. Me hace mucha ilusión. Tengo muchas ganas de empezar y de estar en Riazor".