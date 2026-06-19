La recta final de la pretemporada del Deportivo apunta a Italia con el 'Trofeo Spagnolo'

Yeremay Hernández, Diego Villares, Miguel Loureiro y David Mella corren durante un entrenamiento en Riazor Patricia G. Fraga

El Deportivo continúa diseñando su regreso a Primera División. Tanto en lo que se refiere al mercado y la configuración de su plantilla, como también en la configuración de una pretemporada que tendrá que subir el nivel y que volverá a tener un tramo lejos de Galicia. Después de que en verano de 2025 viajasen a Inglaterra, este año el destino apunta a ser Italia. Al menos en la recta final de la preparación.

A falta de saber si habrá más destinos, desde el país transalpino señalan que el Dépor será el rival del Genoa en el 'Trofeo Spagnolo', que regresa catorce años después para celebrar su decimosexta edición. A falta de confirmación oficial por parte del equipo herculino, el estadio Ferraris acogerá el enfrentamiento entre ambos equipos el próximo sábado 8 de agosto.

Hidalgo, ante la maldición del ascensor Más información

Será uno de los últimos encuentros de preparación para Antonio Hidalgo y los suyos, ya que el fin de semana siguiente está previsto que comience el campeonato de Primera División. En este caso, el equipo se asegura un rival de primer nivel, ya que el conjunto italiano competirá en la Serie A el próximo curso.

Abegondo, punto de partida

De momento, el Dépor apenas ha facilitado detalles sobre el resto de la preparación mientras trata de cuadrar todas las fechas claves del verano. Sobre la mesa está la opción de un encuentro con el Oviedo en tierras asturianas a principios de agosto, aunque lo único confirmado es que Abegondo será el punto de partida de la pretemporada.

Dos caras de 54,4 millones de euros Más información

Sobre el 6 de julio se pondrá en marcha la plantilla deportivista, que como viene siendo habitual, se someterá a las pruebas físicas y médicas rutinarias antes de comenzar una preparación que, además de Italia puede tener otros destinos más allá de las fronteras gallegas, como sería el caso de Portugal.