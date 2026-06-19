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Dépor

La recta final de la pretemporada del Deportivo apunta a Italia con el 'Trofeo Spagnolo'

En el país transalpino adelantan la participación del equipo blanquiazul en un amistoso ante el Genoa el 8 de agosto

Jorge Lema
Jorge Lema
19/06/2026 12:37
Yeremay Hernández, Diego Villares, Miguel Loureiro y David Mella corren durante un entrenamiento en Riazor
Yeremay Hernández, Diego Villares, Miguel Loureiro y David Mella corren durante un entrenamiento en Riazor
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El Deportivo continúa diseñando su regreso a Primera División. Tanto en lo que se refiere al mercado y la configuración de su plantilla, como también en la configuración de una pretemporada que tendrá que subir el nivel y que volverá a tener un tramo lejos de Galicia. Después de que en verano de 2025 viajasen a Inglaterra, este año el destino apunta a ser Italia. Al menos en la recta final de la preparación.

A falta de saber si habrá más destinos, desde el país transalpino señalan que el Dépor será el rival del Genoa en el 'Trofeo Spagnolo', que regresa catorce años después para celebrar su decimosexta edición. A falta de confirmación oficial por parte del equipo herculino, el estadio Ferraris acogerá el enfrentamiento entre ambos equipos el próximo sábado 8 de agosto.

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Será uno de los últimos encuentros de preparación para Antonio Hidalgo y los suyos, ya que el fin de semana siguiente está previsto que comience el campeonato de Primera División. En este caso, el equipo se asegura un rival de primer nivel, ya que el conjunto italiano competirá en la Serie A el próximo curso.

Abegondo, punto de partida

De momento, el Dépor apenas ha facilitado detalles sobre el resto de la preparación mientras trata de cuadrar todas las fechas claves del verano. Sobre la mesa está la opción de un encuentro con el Oviedo en tierras asturianas a principios de agosto, aunque lo único confirmado es que Abegondo será el punto de partida de la pretemporada.

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Sobre el 6 de julio se pondrá en marcha la plantilla deportivista, que como viene siendo habitual, se someterá a las pruebas físicas y médicas rutinarias antes de comenzar una preparación que, además de Italia puede tener otros destinos más allá de las fronteras gallegas, como sería el caso de Portugal.

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