Los inicios de Yeremay: "¿Cuánto me das si te hago un caño?"

Yeremay, celebrando su gol contra el Almería Quintana

En Portugal, en Italia, en A Coruña o en las Islas Canarias. En cualquiera de estas zonas se habla de Yeremay Hernández. En pleno mercado y con los rumores disparados, también hay un hueco para repasar los inicios del joven atacante. En el pódcast canario ¡Esto es una traca!, Carlos Lee Ferrer rememora los primeros años del extremo en el fútbol.

"Él con ocho años le decía a los grandes '¿cuánto me das si te pego un caño?', lo hacía, '¿cuánto me das si le doy al larguero?', larguero. Era un show", recuerda Carlos cuando su hijo jugaba con un Yeremay que estaba "todo el día con el balón en los pies".

Desde pequeño ya tenía su público y mucha gente ya iba a verle sus partidos. "Cuando jugaba en Las Palmas iba todo el barrio a verlo jugar y tú lo veías jugar de pequeño y parecía un adulto jugando. Era un espectáculo, ya se veía venir", señala.

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En 2015, con 12 años y a punto de cumplir los 13, Yeremay salió de la Isla rumbo al Real Madrid, donde estuvo hasta 2017 -año en el que firma con el Deportivo-. "Él tenía un Instagram que se llamaba Peke10 y ahí tenía un fleje de vídeos jugando en el Madrid y todos sus compañeros eran muy altos, pero él hacía unas diabluras", asegura.

En ese entonces, el extremo canario ya sacaba a pasear su repertorio personal con el conjunto blanco. "Me acuerdo de una jugada que sacan un córner al primer palo raso, le viene el balón a él, la pica con la espuela y hace un sombrero".