La Serie A vuelve a llamar a la puerta de Yeremay

Yeremay conduce el balón en el encuentro entre Almería y Deportivo de la segunda vuelta Fernando Fernandez

Más allá de la idea que cada uno tenga del desenlace, no queda nadie entre el deportivismo que no asuma ya que el culebrón sobre el futuro de Yeremay se prolongará hasta finales de agosto o principios de septiembre… y apenas estamos a mediados de junio. Su alta cláusula, que se ha elevado hasta cifras prohibitivas tras el ascenso a Primera División, no disuade a posibles pretendientes que siguen haciendo cola en la puerta del canario. Hasta ahora, la presión llegaba desde Portugal, con el Sporting liderando la carga. Pero estaba claro que los cantos de sirena no solo llegarían desde el país vecino y ahora suenan desde otro destino que también tentó al ‘10’ blanquiazul en el pasado reciente: la Serie A.

En el Calcio siempre ha gustado Yeremay. Gustaba cuando apenas había despuntado y ya había equipos del segundo escalón del fútbol italiano intentando llevárselo, y gusta ahora, convertido ya en una estrella de primer nivel, lo que por supuesto significa que también ha subido el nivel de los clubs que se interesan por su situación. El último ha sido la Juventus. Según informa Gianluigi Longari, de SportItalia, el conjunto de Turín sigue de cerca al atacante para incorporarlo en lo que será la reconstrucción de un equipo que ha perdido peso en los últimos años en el campeonato italiano.

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El cuadro blanquinegro bajó un nuevo peldaño la pasada temporada, un año decepcionante en el que cayó pronto en Champions ante el Galatasaray y en el campeonato doméstico solo pudo ser sexto, lo que significa que la próxima temporada, igual que el Milan, no jugará la máxima competición continental. El club busca nuevas referencias ofensivas después de perder al delantero serbio Vlahovic, el gran goleador reciente en Turín.

De hecho, la ‘Juve’ ya ha sido superada en la tabla por otro de los equipos que se interesaron en Yeremay el verano pasado. El Como de Cesc Fábregas, el que más lo intentó hasta la aparición del Sporting, terminó en cuarta posición y estará entre los mejores equipos de Europa la próxima temporada, como también lo estará el Nápoles, otro de los conjuntos que también sondeó la situación de Yeremay para tomar la temperatura antes de lanzarse a presentar propuesta alguna.

Calma tensa

Y es que hasta el momento, también desde el país vecino, interés y preguntas es todo lo que ha llegado a la mesa del Deportivo. El club blanquiazul está totalmente tranquilo ante el ruido que llega sobre su jugador franquicia. Primero por el blindaje, tanto a nivel económico como contractual (2030), pero también porque todavía está por llegar la primera propuesta en firme por el futbolista. El año pasado las hubo y fueron rechazadas, algunas por encima de los 30 millones, como confirmó el propio Fernando Soriano al cierre de mercado de 2025. No ha sido el caso ahora, aunque igualmente son conscientes en Abegondo de que acabarán llegando en un verano que se espera largo, especialmente con el efecto dominó que apunta a iniciarse una vez termine el Mundial.

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Y es que el proceso para sacar a Yeremay del Deportivo no será fácil. Porque que lleguen las ofertas formales solo es un primer paso. El siguiente sería que el jugador expresase abiertamente su voluntad de marcharse de Riazor. El club herculino se mantiene firme en su postura de no negociar por sus estrellas, sea el canario o sea cualquier otra de las piezas fundamentales, por lo que solo se sentará a hablar con posibles compradores en el caso de que así lo pida el futbolista.

Mientras, Yere sigue disfrutando de sus vacaciones, combinando descanso y trabajo de recuperación para tener controlada la pubalgia que lo lastró el curso pasado, con el objetivo de presentarse en la pretemporada el próximo 6 de julio con todas las garantías para completar una buena preparación y llegar en plena forma al inicio de Liga.