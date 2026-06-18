David Mella, cada vez más cerca de volver: recta final de su recuperación tras un verano sin vacaciones en Abegondo

David Mella, tras lesionarse en el duelo ante el Granada Quintana

El pasado 1 de junio, todos los futbolistas del Deportivo recogieron sus cosas y se fueron a descansar, poniendo fin a una temporada histórica. Todos, menos uno. David Mella vio cómo sus compañeros salían por la puerta de la ciudad deportiva de Abegondo rumbo a disfrutar de unas merecidas vacaciones después de lograr el regreso del equipo coruñés a Primera División. Mientras tanto, a él le tocaba quedarse entre las paredes de las instalaciones para recuperarse de la lesión que le hizo perderse el tramo más importante del campeonato.

Corría la segunda mitad del duelo ante el Granada cuando Mario Soriano filtró un pase al espacio para Mella. El extremo encaró la portería nazarí y, cuando se disponía a rematar ante Luca Zidane, chocó con Diaby y las rodillas de ambos impactaron. Tras ser atendido por los servicios médicos del club, intentó continuar sobre el terreno de juego, pero apenas podía apoyar la pierna izquierda y se vio obligado a abandonar el césped entre visibles gestos de dolor.

“Parece que tiene un golpe. Le haremos pruebas y veremos el alcance de la lesión”, explicó Antonio Hidalgo tras el encuentro. “Esperemos que esté para este fin de semana, para nosotros es importante”, añadía Riki Rodríguez. En un primer momento, el parte médico reveló que sufría un edema óseo, una noticia que invitaba al optimismo. Pero apenas cuatro días después llegó la peor de las noticias: tenía afectado el ligamento lateral externo y debía pasar por quirófano. El curso había terminado para él.

Mella ya ha sido operado del ligamento lateral externo y recibirá el alta este jueves Más información

Mientras el Deportivo disputaba los últimos meses de competición, Mella afrontaba una batalla distinta. Una de esas que se libran lejos de los focos. Una lucha contra la frustración y contra la impotencia de no poder ayudar a sus compañeros sobre el césped. Poco más de dos meses después, el futbolista de Teo acompañó al equipo en Valladolid para celebrar el regreso a Primera, aunque desde el primer momento dejó claro que su mente estaba puesta en otro objetivo. “Después de celebrarlo con nuestra gente, un poco de vacaciones, para algunos, claramente para mí no, que tengo que ponerme al cien por cien, y a pensar en el año que viene, que viene lo más grande”, afirmó en los micrófonos de Dxt Campeón durante la fiesta en el José Zorrilla. Ni siquiera en un día tan especial quiso colocarse en el centro de atención. “Yo hoy no soy el protagonista. Aquí está esta gente”, dijo señalando a sus compañeros en declaraciones a Movistar. “Yo hoy no he hecho nada”, añadió.

Tres meses después de la operación

Este jueves 18 de junio, se cumplen exactamente tres meses desde aquella intervención quirúrgica que frenó en seco una temporada ilusionante para el canterano. Doce semanas de trabajo constante y de recuperación tanto física como mental que ahora encaran su recta final, ya que apenas resta alrededor de un mes para alcanzar el plazo mínimo de cuatro meses que los servicios médicos establecieron inicialmente antes de que pudiera volver a tocar balón. El canterano afronta el último tramo de un duro proceso con un objetivo claro: llegar a tiempo para la vuelta del Deportivo a la máxima categoría.

David Mella, junto a los servicios médicos, tras sufrir la lesión Quintana

Con la ciudad deportiva vacía de jugadores, Mella continúa acudiendo cada día a Abegondo. Sin descanso, sin desconexión y con largas jornadas repartidas entre gimnasio, fisioterapia y trabajo específico para poder ponerse lo más rápido posible a las órdenes de Antonio Hidalgo. No es, además, la primera vez que el canterano no disfruta de tiempo libre en el período estival. En 2024 tampoco tuvo vacaciones después de proclamarse campeón de Europa con la selección española sub-19, ya que, entre los entrenamientos y el torneo, cuando regresó a A Coruña, el Deportivo ya casi arrancaba la pretemporada. Tampoco fue sencillo el verano de 2025, debido a todas las críticas que le tocó asumir por parte de su afición, juzgando su estado físico. “Soy muy joven y todos saben que estoy metido en las redes. Eso siempre hace que leas cosas, que te llaman un poco de todo. Si le haces caso a las cosas que dice la gente en las redes, estás acabado”, explicó el propio Mella.

David Mella: "Si le haces caso a lo que dice la gente en las redes, estás acabado" Más información

Durante la campaña pasada se marcó un objetivo muy claro. “En verano quería olvidarme un poco del fútbol. El anterior no había tenido tiempo de descanso por el europeo y estuve entrenando todo el verano en Abegondo, con la mala suerte de tener que pincharme el tobillo. El objetivo de la temporada es mejorar la del año pasado. Sé que tengo un rol diferente, pero de momento no va mal. No son los mejores números del mundo, pero estoy contento con lo que estoy haciendo”, afirmaba en una entrevista con Dxt Campeón apenas un mes antes de la lesión.

Un año de interrupciones y aprendizaje

Y lo cierto es que, pese a las continuas interrupciones, estaba firmando una campaña de aprendizaje y de crecimiento constante. El extremo afrontaba su segunda campaña en el fútbol profesional después de haber cerrado el curso anterior de forma prematura por una lesión muscular que le impidió disputar las últimas seis jornadas. Además, le tocó abrirse camino en un escenario diferente y tuvo que adaptarse a una competencia mayor en la banda derecha tras la llegada de Luismi Cruz, que ocasionó que arrancara la competición teniendo que ganarse los minutos desde el banquillo.

Su primera titularidad llegó en la tercera jornada, en Butarque, donde asistió a Mulattieri frente al Leganés, en una acción que permitió al Deportivo reaccionar antes de que Yeremay empatara el duelo desde el punto de penalti en el minuto 87. Pero justo en ese momento, la selección española sub-20 llamó a su puerta y Mella tuvo que abandonar temporalmente la dinámica blanquiazul para participar en la preparación del Mundial de Chile, algo que condicionó su continuidad durante buena parte de la primera vuelta.

Se perdió el duelo con el Sporting en Riazor y regresó para ser titular ante Mirandés y Huesca y firmar un brillante doblete frente al conjunto oscense que permitió a los blanquiazules irse al descanso con un cómodo 3-0 en el marcador, antes de tener que volver a marcharse. “Me da pena por irme de mi club, pero es un Mundial, que no se juega todos los días y no sé si jugaré otro en mi vida. Seguiré apoyando al Dépor todos los fines de semana”, afirmó el canterano antes de poner rumbo a tierras chilenas.

David Mella vuelve al rescate del Deportivo Más información

La aventura mundialista terminó en cuartos de final ante Colombia y, después de un mes lejos de Riazor, regresó a un Deportivo que atravesaba un momento complicado y que no había conseguido ganar durante su ausencia. Antonio Hidalgo apostó inmediatamente por él, fue titular en El Sardinero y repitió ante el Valladolid y Zaragoza, contra quienes anotó el tanto que sentenció el choque. Repitió en el once en la victoria ante la Cultural Leonesa en Riazor y la semana siguiente le tocó jugar tan solo doce minutos frente al Córdoba, que fueron suficientes para que subiera el tercer tanto blanquiazul al marcador. Pero a partir de ahí, comenzó a alternar titularidades y suplencias, aunque dejó actuaciones importantes.

Vivió desde el césped la gran victoria ante el Mallorca en Copa del Rey, abrió la lata ante el Cádiz y fue titular frente al Atlético de Madrid en los octavos de final del torneo copero, saliendo del terreno de juego en el minuto 58 todavía con el 0-0 en el marcador. Además, en Almería entró al campo nueve minutos antes de que Mulattieri mandara el balón al fondo de la red para romper una sequía de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria, y en el Reino de León provocó el penalti que poco después convirtió Yeremay para darle la victoria al equipo coruñés segundos antes de que el árbitro indicara el final del partido.

David Mella lanza un beso después de marcar el 1-3 en el Córdoba-Dépor Fernando Fernández

Todo ello mientras le tocaba asumir un papel diferente al de campañas anteriores, con mayores responsabilidades defensivas y menos libertad ofensiva. “Lo hablé al principio de temporada con el míster. Le dije que no soy un extremo regateador y que tengo que adaptarme a lo que me pidan. Si tengo que asumir un rol en el que no se me vea tanto en ataque y más atrás, lo cojo encantado”, explicó a este medio.

Durante las cinco jornadas siguientes al duelo ante el cuadro leonés, el canterano ya no volvió a salir del once inicial. Pero cuando parecía haber recuperado la continuidad, llegó el golpe que lo cambió todo. Una lesión que le impidió participar en el tramo decisivo del ascenso, pero que no ha frenado su ambición. Desde aquel día, cada sesión de trabajo en Abegondo le acerca un poco más al momento que lleva esperando desde aquella tarde frente al Granada: volver a defender el escudo del Deportivo sobre el terreno de juego, esta vez en Primera.