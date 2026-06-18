Bouldini, el gran reto de la operación salida del Deportivo

Bouldini, al fondo, se lamenta tras la derrota ante el Almería LaLiga Hypermotion

Al Deportivo le espera una temporada muy exigente con el regreso a Primera División. Pero antes de que esa presión y responsabilidad recaiga sobre Antonio Hidalgo y los futbolistas, el primero que notará el calor de la máxima categoría será Fernando Soriano. El director deportivo tiene un complejo verano por delante, en el que tendrá que conformar una plantilla de garantías para pelear por la permanencia. Importantes serán los refuerzos que lleguen y el encaje en el Límite de Gasto de Plantilla Deportiva, el conocido como tope salarial, pero también cómo se resuelvan las situaciones de los futbolistas que no entran en los planes de futuro del club. Y en este grupo, el mayor reto que se le presenta al responsable de fútbol deportivista es el de Mohamed Bouldini.

El delantero marroquí ha sido hasta el momento uno de los grandes lunares de Soriano desde que llegó a la dirección deportiva. El Dépor aprovechó una oportunidad de mercado en 2024, cuando los problemas económicos del Levante tras un intento fallido de ascenso obligaron al club granota a vender para ajustar sus cuentas. El club herculino, recién llegado al fútbol profesional tras cuatro años de barro, se hacía con un delantero contrastado en la categoría al que a priori no podría tener acceso por caché y rendimiento reciente. Eso sí, el peaje fueron cuatro años de contrato y uno de los salarios más importantes de la plantilla, además de pagar traspaso, asumiendo un riesgo con el convencimiento de que Bouldini podía ser la pieza que diera sentido al ataque coruñés.

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Pero desde entonces, la carrera de ‘Moha’ ha ido cuesta abajo y sin frenos. Su primer año en Riazor fue decepcionante a pesar de que Idiakez confió en él inicialmente para ser el nueve del equipo blanquiazul. Perdió el puesto en la pugna con Barbero y posteriormente no fue ni competencia para Eddahchouri, quedando relegado al fondo de la rotación en la punta del ataque en el tramo final de temporada. Su hoja de servicio se reduce a 20 partidos disputados, pero solo 6 como titular, 642 minutos en los que solo pudo hacer un gol.

El verano pasado ya fue uno de los objetivos designados de la operación salida. Completó buena parte de la pretemporada a las órdenes de Antonio Hidalgo, pero pronto se supo que no tendría hueco. Finalmente, su situación se resolvió en una operación que resonó con fuerza en toda LaLiga Hypermotion por el intercambio que Dépor y Granada hicieron entre él y Stoichkov, trueque que quizá no tuvo el impacto esperado en un principio, pero que desde luego ha dejado mejor sabor de boca en Riazor que en Los Cármenes.

Porque sus números en el conjunto nazarí son todavía peores que los que hizo en su primer año en A Coruña. Pacheta le dio la opción al inicio de temporada, pero todo se complicó cuando sufrió una importante lesión de tobillo que lo apartó de los terrenos de juego durante varios meses. Nunca encontró de nuevo la forma Bouldini, que dejó el conjunto andaluz después de aparecer únicamente 16 veces sobre el césped, solo 4 de inicio, para 365 minutos sin marcar un solo tanto. Es más, solo remató una vez entre los tres palos en toda la temporada.

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Y en esta situación regresa el ariete a A Coruña, a unos meses de cumplir los 31 años y con contrato hasta 2028 con el Deportivo. Fernando Soriano tendrá que sacarse de la manga un buen truco para encontrarle acomodo a Bouldini, al que la mezcla entre su bajo nivel en las dos últimas temporadas y sus altos emolumentos complican de forma importante que pueda tener pretendientes para repetir en Segunda División. Los grandes aspirantes al ascenso necesitan delanteros que ofrezcan más garantías, y a los equipos que buscan asentar sus proyectos o pelear por la permanencia será complicado que puedan satisfacer las pretensiones económicas del jugador.

El club coruñés sabe así que es probable que tengan que explorar el mercado extranjero para poder liberar el espacio, tanto de ficha como de tope salarial, que ocupa el delantero. Y no habría que descartar tampoco la opción de que tuviera que asumir parte de su sueldo para impulsar posibles acuerdos. De momento, Fernando Soriano mantiene la calma y tanto en su caso como en el de otros posibles jugadores que no cuenten para Hidalgo, el director deportivo apuntó nada más terminar la temporada que “no creo que sea una cosa prioritaria. Me refiero a que vayamos a tener problemas en situaciones de Bouldini ni de nadie”.

Chacón, caso opuesto

En el extremo opuesto está otro de los cedidos que este año estuvo en la categoría de plata y que regresará a Abegondo, pero con fecha de caducidad. No tendrá sitio en el Dépor Luis Chacón un año más, pero a diferencia de su compañero, no le faltarán pretendientes al enganche de Pontedeume. Después de dos grandes años en Primera RFEF, el salto a Segunda no le ha pesado y aunque no pudo conseguir la permanencia con la Cultural, fue uno de los jugadores más destacados del equipo y firmó ocho tantos. Petxarroman, que también estuvo a préstamo, en este caso el Andorra, tampoco tendrá hueco y se le buscará una salida.