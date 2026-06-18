Antonio Hidalgo sobre Yeremay: "Está muy bien donde está"

Hidalgo, en el banquillo de Riazor Quintana

Yeremay continúa siendo el foco de atención en los mercados del Deportivo. En Portugal, su nombre suena con fuerza otro verano más y ya acapara múltiples portadas. Este miércoles, Antonio Hidalgo estuvo en DAZN analizando los partidos de Inglaterra y de la selección lusa, y fue preguntado por el extremo.

"Yeremay está muy bien donde está. Evidentemente el mercado se va a mover y más en un año de Mundial. Él está muy contento ", sostiene el director técnico. En la prensa portuguesa vinculan al futbolista canario en el Sporting de Lisboa y lo citan como "el sueño de verano de los leones".

Hidalgo también explicó que se encuentra de vacaciones y está un poco más relajado que hace unas semanas. "Estoy descansando y desconectando un poco. También estoy pendiente del Mundial y del último partido de la fase de ascenso del playoff, que cuando se ve desde fuera se está mucho más tranquilo", señala.

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Este sábado el Dépor conocerá el último equipo que conformará LaLiga EA Sports 2026-27 , que saldrá de la eliminatoria entre Almería y Málaga, con un resultado de 0-0 en la ida. También fue preguntado por esto, a lo que el entrenador de los blanquiazules dijo: " Va a ser un partido muy igualado , de mucha tensión. Las dos ciudades llaman a la calma. La experiencia de Rubi contra la juventud de Funes. La pegada de Almería contra la valentía y calidad de Málaga en los últimos metros. Veremos quién se lo lleva”.

Mucho ruido

El Consejero Delegado del club, Massimo Benassi, habló el mes pasado en los micrófonos de El Partidazo de COPE e indicó que cree que Yeremay continuará en el Dépor. "Yo creo que se va a quedar. Si me lo preguntas a mí, creo que sí. Es complicado. No es 'quiero salir y salgo' para mí no es tan fácil", consideró.

"Primero él tiene que decir que se quiere ir y no lo ha dicho. Segundo, tiene unas cláusulas muy bien redactadas porque nuestro director legal es un fenómeno y hay que respetar lo que pone en el contrato (...). Cuesta el doble que el año pasado", explicó.

A esto hay que sumarle que el jugador subió la semana pasada a sus redes sociales una publicación con el texto "finished work" (trabajo finalizado). Esto ha dado mucho que hablar entre el deportivismo y ha disparado las especulaciones sobre su futuro.