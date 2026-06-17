Ya está abierta la votación que decidirá el nombre del Deportivo

La afición blanquiazul abarrota las gradas de Riazor durante un encuentro de esta temporada Quintana / Patricia G. Fraga

El deportivismo toma la palabra. Desde este miércoles y hasta el próximo domingo, los abonados del Deportivo están llamados a participar en una consulta vinculante que decidirá si la entidad mantiene su actual denominación o, por lo contrario. adapta su nombre a la toponimia oficial de la ciudad.

Desde las 09.00 horas de este 17 de junio y hasta las 18.00 del domingo 21, los socios podrán acceder acceder al sistema telemático habilitado por el club para participar en una de las decisiones más simbólicas de la historia del Deportivo. Los abonados y socios amigo podrán ejercer su derecho a voto una vez se identifiquen como tal a través de la página web del club. Realizado el primer paso, se da paso al proceso de votación e inmediatamente después se recibirá un correo de confirmación. Además, los mayores de 65 años y demás colectivos que precisen asistencia contarán con un canal telefónico específico (981167310).

Podrán participar todos los abonados y socios amigo que tengan 12 años o más cumplidos a fecha de inicio del proceso, una medida acordada en el I Foro Social celebrado entre el club y su masa social.

La afición tendrá sobre la mesa dos opciones: mantener la actual e histórica denominación de Real Club Deportivo de La Coruña o adecuarla al topónimo oficial de la ciudad, pasando a ser Real Club Deportivo de A Coruña, Real Club Deportivo Da Coruña en gallego.

El resultado de la consulta será vinculante y bastará con una mayoría simple de los votos emitidos —sin número mínimo— para determinar la opción ganadora. En caso de imponerse el cambio de nombre, el Deportivo iniciará los trámites jurídicos necesarios para implantar la nueva denominación de cara a la temporada 2026-27, con una posterior ratificación en la junta de accionistas prevista para el día 23 de junio.

¿Cómo votar?

- Debe accederse al sitio web rcdeportivo.es/consulta

- Identificarse como persona abonada. Podrá hacerse iniciando sesión con tu cuenta del Dépor o con tu ID de Abono.

- Completar el proceso de votación.

- El votante recibirá un correo de confirmación.

Las personas abonadas mayores de 65 o con diversidad funcional podrán llamar al teléfono 981167310 para realizar la votación.

Ante cualquier duda o incidencia sobre el proceso se puede plantear en el correo electrónico: atencion.deportivista@rcdeportivo.es