Scaloni se rinde a Messi con un abrazo que está dando la vuelta al mundo: "Será el mejor de la historia por siempre"

Messi y Scaloni se funden en un emotivo abrazo en el partido ante Argelia Redes sociales

Siempre se dice que pocas personas sienten tanto por el fútbol como los argentinos. Que lo viven con una intensidad difícil de explicar y que sus grandes referentes ocupan un lugar especial en su memoria colectiva. Pero no por eso, lo vivido esta madrugada entre Lionel Messi y Lionel Scaloni deja de ser una de las imágenes de este Mundial 2026 que tan solo acaba de comenzar.

La goleada de Argentina a Argelia (3-0) dejó mucho más que un buen comienzo para la defensora del trofeo. De hecho, eso no es lo más comentado, ni tampoco lo más emocionante para los propios sudamericanos. El encuentro tuvo como gran protagonista a Messi, que en su primer encuentro de su sexto campeonato del mundo, escribió una página más de su imborrable legado. A una semana de cumplir los 39 años, el capitán y líder absoluto de los albicelestes estableció un nuevo hito en la historia del balompié al convertirse en el primer jugador en jugar en seis ediciones de mundiales. De Alemania 2006 a Estados Unidos de 2026.

Demostró que el paso del tiempo no importa o, por lo menos, no afecta a todos por igual, por mucho que sea deporte de élite. Messi encarriló la victoria de su país con un hat-trick que le sitúa en otra dimensión. Los tres tantos le permiten igualar a Miroslav Klose como el futbolista que más goles ha marcado en la Copa del Mundo. Se intuía que el ahora jugador del Inter de Miami podría darle caza este verano, pero no a las primeras de cambio.

No hubo que esperar al final del encuentro para que la exhibición diese la vuelta al mundo entero porque lo más impactante ocurrió en el minuto 80. Scaloni, seleccionador argentino y exfutbolista del Deportivo entre 1997 y 2006, dio descanso al '10' y lo retiró del terreno de juego a diez minutos de finalizar el encuentro, y no pudo sostener la emoción. El técnico lo esperó en la banda y se fundieron en un emotivo abrazo con lágrimas en los ojos, mientras de fondo sonaban los aplausos de un Kansas City puesto de pie en su totalidad.

La escena supuso el enésimo reconocimiento del entrenador a su jugador por una trayectoria insuperable. "Sin palabras, es increíble. ¿Qué puedo decir de Leo? Messi será el mejor de la historia por siempre, será muy difícil que lo puedan igualar", dijo el responsable de la Albiceleste en declaraciones al final del partido. También Leo Messi atendió a la prensa para confesar la carga emocional de lo ocurrido. "Es una cuestión ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles. La emoción fue por eso", explicó.