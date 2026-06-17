¿Cuánto y a qué ritmo fichan los recién ascendidos a Primera División? El mapa del mercado para el Deportivo

Fernando Soriano, director de fútbol del Deportivo Archivo DXT

El mercado de fichajes de los equipos recién ascendidos a Primera División suele estar marcado por una constante: la paciencia. Aunque el ascenso se celebra entre mayo o junio, en función de si suben directos o les toca luchar el playoff, la construcción definitiva de las plantillas acostumbra a resolverse hacia el mes de agosto, cuando los contratos van resolviéndose, jugadores quedan libres y los clubes de menor presupuesto pueden acceder a futbolistas que semanas antes estaban fuera de su alcance.

Los datos de los últimos cinco veranos reflejan una tendencia muy clara, una etapa que comenzó con la crisis económica que dejó la pandemia y de la que muchos están todavía volviendo a la normalidad. Los 15 equipos que lograron el ascenso a Primera División entre 2021 y 2025 realizaron una media de 9,3 fichajes completamente nuevos durante el mercado estival. Sin embargo, apenas 3,9 de esas incorporaciones llegaron entre junio y julio, mientras que la media de agosto se dispara hasta los 5,4 refuerzos. Es decir, que más de la mitad se concretan durante el último mes de mercado, en muchas ocasiones, con la Liga ya empezada.

Los fichajes, año a año

En el verano de 2021, el Espanyol, tras regresar a Primera, realizó tres incorporaciones entre junio y julio y cerró otras cuatro durante el último mes para alcanzar un total de siete. El Mallorca firmó cuatro antes de agosto y cinco después, mientras que el Rayo Vallecano fue todavía más extremo: tres fichajes en los primeros compases del mercado y siete durante el mes decisivo.

Un año después, en 2022, la dinámica se mantuvo. El Almería fue el club más activo, con doce incorporaciones repartidas de manera equilibrada, el Valladolid completó nueve fichajes y el Girona diez, aunque en el caso del conjunto catalán siete de ellos llegaron en agosto.

Los ejemplos se repitieron en 2023. El Granada incorporó ocho jugadores, cuatro antes y cuatro después del mes en el que comienza la competición. Sin embargo, la ventana veraniega resultó insuficiente y la entidad nazarí se vio obligada a acudir al mercado invernal para reconstruir buena parte de la plantilla. Las Palmas firmó diez jugadores, seis entre junio y julio y cuatro durante el último mes, mientras que el Alavés volvió a demostrar la importancia del tramo final con siete de sus diez fichajes cerrados en agosto.

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La temporada siguiente volvió a ofrecer casos significativos. El Leganés completó once incorporaciones, ocho de ellas en agosto. El Espanyol regresó a la máxima categoría con ocho fichajes, seis en el último mes de mercado, y el caso más particular fue el del Valladolid, que únicamente realizó cinco incorporaciones nuevas. Sin embargo, la explicación estaba en que buena parte de la base del ascenso continuó en plantilla mediante la ejecución de opciones de compra ya pactadas previamente y aun así, los pucelanos tuvieron que acudir al mercado en invierno y realizaron ocho incorporaciones más durante enero.

Ya en el verano de 2025, Levante, Elche y Oviedo mantuvieron la línea habitual. El conjunto valenciano fue el más activo con doce fichajes, aunque ocho llegaron entre junio y julio. El Elche cerró diez incorporaciones y el cuadro asturiano nueve, con una distribución mucho más equilibrada.

El Dépor, con su primer refuerzo a punto

Todos estos antecedentes ayudan a contextualizar la situación actual del Deportivo. El conjunto coruñés certificó su ascenso a Primera División el pasado 24 de mayo y afronta ahora uno de los veranos más importantes de los últimos años. La entidad coruñesa todavía no ha anunciado ningún fichaje de manera oficial, aunque la llegada del mediocentro neerlandés Teun Gijselhart está cerrada y pendiente únicamente de confirmación. En el apartado de salidas, ya se han despedido Sergio Escudero y Cristian Herrera tras finalizar sus contratos, mientras que Samuele Mulattieri, Stoichkov y José Gragera regresarán a sus clubes de origen después de concluir sus respectivas cesiones, ya que el Deportivo decidió no ejecutar las opciones de compra correspondientes.

Por otro lado, la dirección deportiva sí ha movido ficha para asegurar la continuidad de varios futbolistas importantes. Adrià Altimira, Diego Villares y Bil Nsongo han renovado sus contratos pese a que ninguno de ellos finalizaba vinculación este verano. Además, el club trabaja para cerrar la continuidad de Ximo Navarro, cuyo contrato sí expira el próximo 30 de junio.

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La experiencia reciente de los ascendidos invita a la calma. De hecho, el Racing de Santander, que acompañará al cuadro deportivista en el camino de regreso a la élite, todavía no ha anunciado tampoco ningún refuerzo. Los datos demuestran que la mayoría de los movimientos suelen concentrarse en agosto y la media de los últimos años indica que los equipos que suben a la máxima categoría apenas completan cuatro fichajes durante los dos primeros meses de mercado.

Según reveló el propio Fernando Soriano, el conjunto blanquiazul tiene previsto cerrar entre siete y diez incorporaciones en esta ventana estival, por lo que, si siguen el comportamiento medio de los clubes anteriormente citados, es probable que buena parte de ellas lleguen con la Liga iniciada, cuando el cierre del mercado cambia los planes iniciales de clubes y futbolistas..

Pero además de esto, los antecedentes también dejan una advertencia. Tanto Granada en 2023 como Valladolid en 2024 tuvieron que acudir con fuerza al mercado invernal tras considerar insuficiente el trabajo realizado durante el verano. El reto para la dirección deportiva blanquiazul será encontrar el equilibrio adecuado entre mantener el bloque del ascenso y reforzar la plantilla con la suficiente profundidad para competir en Primera División desde la primera jornada.