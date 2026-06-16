Vózinha, el MVP del España-Cabo Verde que también frenó en su día al Deportivo

Vózinha en su debut mundialista contra España EFE

El amargo debut de España en el Mundial estuvo marcado por la gran actuación del portero de 40 años, Vózinha. El caboverdiano, nombrado como MVP por la FIFA, realizó siete paradas, seis de ellas a disparos dentro del área, y dejó la portería a cero ante el combinado de Luis de la Fuente. Todo ello, en el primer partido de su carrera en una Copa del Mundo. El guardameta fue capaz de frenar a España, igual que hizo contra el Deportivo hace dos años en pretemporada.

Los blanquiazules iniciaron una gira en Portugal como preparación para su regreso a Segunda División tras cuatro años en la tercera categoría del fútbol español. Después de los empates ante Famalicão y Gil Vicente, ambos de Primera, el Dépor terminaría su estancia en el país luso contra el Chaves de Vózinha. Este último partido fue el único en el que el equipo, en ese entonces dirigido por Imanol Idiakez, jugaba contra un conjunto de la segunda portuguesa, y también fue el único contra el que cayeron derrotados.

El conjunto flaviense ganó por 2-0 al Deportivo y el arquero también consiguió mantener su portería imbatida durante los 90 minutos. Los autores de los goles de los locales fueron Sanca en el minuto 42 y Platiny en el 87. Además de la derrota, el equipo coruñés volvió a A Coruña con la lesión de Sergio Escudero, que sufrió una luxación en su codo izquierdo y no reapareció en los terrenos de juego hasta dos meses después en la jornada 9 de LaLiga Hypermotion.

El Dépor sufre ante el Chaves su primera derrota desde el 14 de enero (2-0) Más información

Su actuación contra la selección española no ha pasado desapercibida en el mundo del fútbol y en redes sociales ha multiplicado exponencialmente su número de seguidores. Antes del partido contra la selección española, tenía 50 mil seguidores en Instagram y ahora ya ha superado los seis millones.

“Trabajé toda mi vida para vivir este momento. Después del partido lloré. Crecí con mis abuelos y ellos no están aquí para verlo, lo dieron todo por mí. Mi mamá tampoco pudo venir por un problema con la visa, no conseguimos el dinero para completar el trámite a tiempo. Me hubiera encantado que estuviera aquí conmigo. Estoy muy feliz por todo el pueblo de Cabo Verde”, confesó Vózinha al terminar el encuentro.