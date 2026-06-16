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Dépor

Teun Gijselhart, primer fichaje del Dépor, ya pasea por las calles de A Coruña

El mediocentro neerlandés ya ha grabado el vídeo con el que se anunciará su llegada y solo queda que el club coruñés lo haga oficial

Esther Durán
16/06/2026 19:06
Teun Gijselhart
Teun Gijselhart
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Teun Gijselhart ya está en A Coruña. El primer fichaje del Deportivo en el regreso a Primera División ya es una realidad y solo falta que el club lo confirme de manera oficial, aunque ya se le ha visto paseando por las calles del centro de la ciudad herculina.

El mediocentro de 21 años llega procedente del De Graafschap de la segunda división neerlandesa, tras haber formado parte de la cantera del AZ Alkmaar, con el que conquistó la Youth League en categoría juvenil. Después pasó por el PEC Zwolle, donde se estrenó en la Eredivisie, pero su temporada estuvo marcada por la irregularidad y la falta de continuidad, lo que llevó al conjunto neerlandés a decidir no renovar su contrato en el verano de 2024. En ese momento, optó por bajar una categoría y firmó por el equipo de la localidad de Doetinchem para competir en la Eerste Divisie, a donde llegó libre y acabó convirtiéndose en una de las grandes revelaciones de la categoría. Disputó 36 de las 38 jornadas ligueras, superó la barrera de los 3.000 minutos y fue una pieza clave en la lucha de su equipo por el ascenso, aunque el sueño terminó en el playoff.

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Ahora, Gijselhart se une al proyecto blanquiazul tras firmar un contrato de larga duración y, según informó el diario neerlandés De Gelderlander, la entidad blanquiazul habría desembolsado una importante cantidad para hacerse con sus servicios. “Un millón es el traspaso más caro de este club en los últimos años. Se gastó poco dinero. Todo se hizo mediante ojeadores”, desveló el jugador durante su participación en el podcast Stem van de Vijverberg, donde también reveló que el club coruñés le veía para jugar de seis, que necesitaban un perfil así y que le habían transmitido mucha confianza.

De esta manera, a falta de confirmación oficial y tras semanas de muchos rumores llegados desde Países Bajos, el mediocentro ya ha grabado el vídeo con el que se anunciará su fichaje y solo queda que el Deportivo lo haga oficial.

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