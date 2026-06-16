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Dépor

Scaloni recuerda con Djalminha los tiempos del SuperDépor a unas horas del estreno de Argentina en el Mundial: "Qué grande, este sí que jugaba bien"

Ambos coincidieron en el cuadro deportivista entre 1997 y 2004 y juntos ganaron cuatro títulos

Yago Freire
16/06/2026 15:31
Confidencias entre Scaloni y Djalminha durante un entrenamiento ARCHIVO DXT
Confidencias entre Scaloni y Djalminha durante un entreno |  ARCHIVO DXT
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La selección argentina de Lionel Scaloni debuta en el Mundial este miércoles a las 3:00 horas contra Argelia. En la rueda de prensa previa al choque, Djalminha ha aprovechado para sorprender a su excompañero en el Deportivo y desearle suerte de cara a la competición en la que el equipo albiceleste tendrá que defender el título al ser la vigente campeona.

"No voy a tardar mucho en hacer la pregunta, si no morimos de calor aquí. Solo quería desearte toda la suerte del mundo para ti, papá", interrumpió el brasileño ante las risas del seleccionador. A lo que Scaloni respondió: "Qué grande, este sí que jugaba bien. Martín (Palermo), jugaba mejor que vós. Vós hacías goles, pero... Sabes que te quiero mucho. Hemos tenido muchos compañeros brasileños, Mauro, Donato, Flávio en el Deportivo de La Coruña famoso. Un gran amigo, te aprecio un montón".

El de Santa Fe también reconoció que le hacía ilusión que alguien de Brasil apoyase a Argentina porque la rivalidad es solo futbolística. "A mí me gusta que un brasileño hinche por Argentina. Cuando no está Argentina, ¿por qué no pensar en que le vaya bien a Brasil? Porque yo solo sé lo que es tener un compañero brasileño y todo lo que hemos vivido, y sé que ellos hinchan por nosotros", admitió.

Djalminha forma parte del equipo de Cazé TV para cubrir la Copa del Mundo y la semana pasada ya aprovechó para saludar a Scaloni durante el entrenamiento de la albiceleste en Kansas City. Ambos coincidieron en el cuadro deportivista entre 1997 y 2004, un total de seis temporadas, ya Djalminha se fue cedido al Austria de Viena justo después de ganar la Supercopa en 2003. Es decir, que juntos ganaron cuatro títulos: LaLiga del 2000, la Copa del Rey del 'Centenariazo' en el 2002 y dos Supercopas de España (2001 y 2003).

@tntsportsar "ME TRAEN A TODOS LOS EX COMPAÑEROS" 😂 🏆 Tras su lindo cruce con Martín Palermo, quien se hizo presente en conferencia de prensa fue DJALMINHA para dejarle un saludo a Lionel Scaloni. #TNTSportsMundial #FIFAWorldCup #tiktokdeportes #scaloni #seleccion #argentina #Scaloni #djalminha #mundial ♬ sonido original - tntsportsar
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