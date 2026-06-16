Mella, Soriano y Loureiro aspiran a entrar en el grupo de capitanes del Deportivo

David Mella, portando el capitán de brazalete ante la Real Sociedad B en Zubieta Fernando Fernández

Con la salida de Sergio Escudero ya confirmada y la continuidad de José Ángel todavía en el aire, el Deportivo deberá mirar hacia dentro del vestuario para encontrar nuevos líderes que defiendan el brazalete en la temporada de su regreso a Primera División. Alguien tendrá que asumir galones y dar un paso al frente, tal y como hicieron Diego Villares, José Ángel, Escudero, Ximo Navarro y Yeremay durante el curso recién finalizado.

Esta lista podría sufrir cambios importantes en las próximas semanas. Una vez configurada la plantilla que afrontará el mayor reto deportivo de los últimos años, llegará el momento de elegir a la voz del equipo sobre el césped. Todo ello siempre y cuando Villares, que renovó hasta 2028 el pasado miércoles, no esté sobre el terreno de juego, ya que seguirá siendo el principal propietario del brazalete blanquiazul.

Además, todo apunta a que Ximo Navarro continuará en Riazor al menos una temporada más, por lo que una vacante quedará libre con total seguridad tras la marcha de Escudero, y la otra dependerá de la situación de José Ángel, que, pese a tener contrato en vigor, vio condicionado su rendimiento durante los últimos meses por una pubalgia y apenas participó en el tramo final de la competición.

Los candidatos

Entre los principales candidatos a asumir mayores responsabilidades aparecen tres nombres propios. El primero es Mario Soriano, que afrontará su quinta temporada en A Coruña convertido en una pieza fundamental dentro del proyecto deportivista. Su peso, tanto en el vestuario como sobre el césped, ha ido creciendo de forma progresiva y la última campaña demostró que es una pieza imprescindible dentro del once blanquiazul. Disputó los 42 partidos de Liga, todos ellos como titular, y fue el eje sobre el que giró el equipo en los buenos y en los malos momentos. Su nivel, compromiso y sentimiento por la entidad herculina le convierten en un serio aspirante al puesto.

Otro de los nombres que figura en la lista es el de David Mella. El canterano, que acumula ya diez años en Abegondo, representa como pocos lo que significa ser del conjunto coruñés. Llegó en categoría alevín y ha ido quemando etapas a gran velocidad hasta consolidarse en el primer equipo con apenas 18 años. Más allá de su rendimiento deportivo, el extremo encarna el perfil de futbolista que conecta con la afición y que conoce perfectamente lo que significa defender el escudo del Deportivo.

Por otro lado, si hay un futbolista que, pese a llevar solo una temporada en el club, aparece como una opción real para la capitanía, ese es Miguel Loureiro. Su impacto en el vestuario ha sido inmediato gracias a su experiencia y a una madurez que trasciende el terreno de juego. Además, fue uno de los jugadores más utilizados por Antonio Hidalgo, convirtiéndose en una de las piezas más fiables de la defensa deportivista.

Pero si algo le ha situado como un serio candidato a ser uno de los nuevos líderes ha sido su actitud en los momentos más complicados. Cuando los resultados no acompañaban, fue en numerosas ocasiones el encargado de atender a los medios y asumir la responsabilidad del equipo, ejerciendo un papel por el que muchos llegaron a definirlo como un “capitán sin brazalete”. Siempre desde la tranquilidad, la autocrítica y expresándose en gallego, su idioma natal, cuando tuvo ocasión. Además, su vínculo con el Deportivo va más allá de esta etapa profesional, ya que el futbolista de Cerceda pasó por las categorías inferiores del club antes de verse obligado a buscar oportunidades lejos de su tierra.

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Por antigüedad, también podría cobrar fuerza la opción de Dani Barcia. El central de O Temple es otro producto de Abegondo, aunque por su situación deportiva genera más dudas. No terminó la temporada de la mejor manera y perdió protagonismo en el tramo decisivo del campeonato. Tras contar con una mayor continuidad durante la primera vuelta, las suplencias fueron acumulándose y su papel dentro de la rotación se redujo hasta presenciar desde el banquillo los encuentros más importantes de un curso que culminó con el ascenso.

Mientras el mercado continúa definiendo la plantilla que competirá en Primera a partir del próximo mes de agosto, el Deportivo también deberá encontrar a los futbolistas que lideren el grupo y representen los valores, la identidad y el carácter de un equipo que vuelve a la élite dispuesto a quedarse.