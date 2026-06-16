La afición del Deportivo decide: todo lo que debes saber sobre la votación del posible cambio de nombre del club

La afición del Dépor se citó en Riazor horas antes del partido ante el Andorra para recibir al equipo Quintana / Patricia G. Fraga

El Deportivo afronta desde este miércoles una de las decisiones más importantes de su historia reciente. La entidad coruñesa abrirá una consulta vinculante para que su masa social se pronuncie sobre una cuestión que toca directamente la identidad del club: la posible adaptación de su denominación oficial a la toponimia vigente de la ciudad.

A partir de las 9:00 horas de este 17 de junio, los socios del equipo blanquiazul podrán participar en una consulta que permanecerá abierta hasta las 18:00 horas del domingo 21. El sistema será telemático, aunque el club también habilitará un canal telefónico a disposición de los mayores de 65 y otros colectivos que puedan precisar asistencia.

La pregunta que se plantea al deportivismo es sencilla, pero tiene una enorme carga simbólica. Los votantes deberán elegir entre mantener la actual denominación de Real Club Deportivo de La Coruña o modificarla para adaptarla al nombre oficial de la ciudad, lo que supondría pasar a denominarse Real Club Deportivo de A Coruña en castellano y Real Club Deportivo da Coruña en gallego.

Esta decisión de someter la cuestión a consulta nace del diálogo abierto entre la entidad y sus aficionados durante el I Foro Social celebrado recientemente. De aquel encuentro surgió el consenso de que una cuestión de esta trascendencia debía quedar en manos de la gente y, por ello, podrán participar tanto los abonados como los socios amigos que tengan cumplidos al menos 12 años en la fecha de inicio del proceso.

Los actos del 120 aniversario

La consulta sobre el nombre llega en pleno desarrollo de los actos conmemorativos del 120 aniversario del Deportivo, un momento que el club está aprovechando para reforzar su vínculo con la historia, la ciudad y el sentimiento deportivista.

El primer gran acto de esta celebración fue la apertura del museo, un espacio para conservar, exhibir y compartir los grandes recuerdos de la historia del equipo herculino. Poco después, una expedición del Deportivo acudió hasta El Vaticano, donde fueron recibidos por el Papa León XIV. Además, la semana pasada se anunció que el músico coruñés Xoel López será el encargado de componer el nuevo himno, algo que el deportivismo llevaba reclamando durante mucho tiempo.

Xoel López compondrá el nuevo himno del Deportivo Más información

Ahora, la siguiente iniciativa llevada a cabo está en manos de los socios. Una decisión que puede marcar otro capítulo en la historia blanquiazul y, durante cinco días, el deportivismo tendrá la palabra para decidir cómo quiere que se llame su equipo de manera oficial.