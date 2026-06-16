Fichajes para elevar la competencia en el pasillo de seguridad del Deportivo

Diego Villares celebra con los brazos abiertos el gol de Mario Soriano Quintana

Anda Fernando Soriano poniendo todos sus asuntos en orden antes de meterse de lleno en el mercado de fichajes más importante para el Deportivo en la historia reciente. Después de luchar lo indecible durante el último lustro por regresar desde el barro a Primera División, el club blanquiazul no quiere entrar en esa espiral de equipo ascensor de la pasada década y aspira a consolidarse lo antes posible para seguir mirando hacia arriba. Para eso, el director deportivo es el primero que sabe que debe acertar en los refuerzos, poniendo incluso más énfasis en la calidad que la cantidad.

El responsable de fútbol deportivista no ha realizado todavía la comparecencia habitual para hacer balance de la temporada, pero sí se ha dejado ver ante los micrófonos, donde no ha dado demasiadas pistas, pero sí ha repetido una cifra de fichajes que puede sonar algo escasa. “Siete u ocho” es el número mágico de Soriano, aunque siempre teniendo en cuenta que será el mercado el que dicte las cuentas finales, especialmente con el siempre turbulento final de agosto.

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Quizá sorprenda el mínimo tan bajo que pretende el club coruñés, pero la realidad es que si uno analiza la plantilla actual después de las primeras despedidas y las renovaciones, la realidad es que el Deportivo puede presumir de contar prácticamente de forma íntegra con el bloque indiscutible del ascenso. Si la temporada 2026-27 empezase este mismo fin de semana, Antonio Hidalgo podría alinear el once que completó el espectacular sprint final de Liga con la única excepción de Ximo Navarro. Pero incluso en el caso del lateral, que termina contrato, su continuidad no está lejana después de que ambas partes hayan avanzado en su renovación.

El técnico de Granollers tiene a su disposición ese pasillo de seguridad al que siempre hacía referencia Luis Aragonés. Ese grupo de futbolistas que ocupan el carril central de área a área vertebrando al equipo a lo largo del terreno de juego. Portero, centrales, mediocentros y delanteros que marcaron el techo esta campaña y fueron decisivos en el ascenso, pero a los que habrá que ponerles competencia para que, como poco, el nivel mostrado por ellos sea solo el suelo de un grupo que tendrá que luchar duro por la permanencia:

Portero y al menos un central. Ferllo fue indiscutible bajo palos desde su llegada en enero, pero la dirección deportiva blanquiazul tiene claro que firmará un arquero más para el próximo curso. El guardameta riojano ofrece un buen punto de partida, pero el hecho de estar claramente por delante de Germán Parreño y que no haya podido asentarse en sus experiencias anteriores en Primera provocan que el club trate de incorporar un portero contrastado en la categoría que le dispute de verdad el puesto.

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También un rendimiento notable han dado en el eje de la zaga Lucas Noubi y Miguel Loureiro, los centrales con más minutos (en el caso del jugador de Cerceda, el que más ha participado solo superado por Mario Soriano). No hay ninguna duda de que ambos serán importantes en la máxima categoría y de que estarán a la altura. Pero también de que es necesaria una figura que aporte la contundencia en el área que por perfil o juventud esta pareja no siempre ha sido capaz de plasmar sobre el césped. Especial atención centrará Soriano en el perfil izquierdo, donde este año solo estaba Dani Barcia y ha tenido que acabar adaptándose precisamente Miguel Loureiro.

Recambio y pareja para Mario Soriano. En la sala de máquinas suena a quimera pensar que el Dépor pueda aspirar a algo mejor que Mario Soriano. El centrocampista madrileño ha sido el mejor jugador del equipo el año del ascenso y uno de los más destacados en la categoría de plata. Pero lo que sí debe hacer la dirección deportiva es encontrarle un recambio para el hipotético caso (no ha sido así desde hace mucho tiempo), de que el Joker necesite descanso. El Dépor terminó orbitando sobre su nueva posición de mediocentro y a Hidalgo no le vendría mal un futbolista similar que pueda replicar todo el criterio y dinamismo del ‘21’.

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Réplica, pero también acompañante. Porque en el tramo final terminó siendo igual de imprescindible Diego Villares. El técnico deportivista no encontró ningún mediocentro que pudiera ofrecer lo que el capitán de Vilalba. Ni siquiera un Riki que llegó en enero, pero nunca terminó de asentarse en la titularidad. De momento están en la puerta a la espera de recibir la llamada oficial Gijselhart, pero llegará otro mediocentro que probablemente responda a ese perfil defensivo, con motor y piernas suficientes, que se adapte al molde del propio Villares y que pueda competirle la titularidad como escudero que compense a Mario.

Mentor de Bil, garantía por Yeremay. Tampoco hay muchas dudas de que Yeremay seguirá siendo uno de los dos delanteros del equipo... siempre que se termine quedando. El canario y Bil Nsongo terminaron bien el curso, pero tanto su juventud como la exigencia de Primera recomiendan hacerse con un futbolista que sepa lo que es marcar goles en la máxima categoría y que pueda servir, al mismo tiempo, como mentor para potenciar la ya brillante evolución del camerunés, pero también como garantía en caso de que el canario termine saliendo. Se hará un esfuerzo para encontrar un nueve titular y no se descarta que llegue otro punta con un perfil más polivalente.