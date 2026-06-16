El año del golpe y el castigo desde la distancia para el Deportivo

Noé Carrillo en el Dépor-Leganés German Barreiros

En un fútbol en el que todo se mide al milímetro como el de hoy en día, cada vez más se van descartando las acciones de menor porcentaje de éxito. Sucede en todos los deportes con el auge de la estadística, a la que muchos cuerpos técnicos se abrazan para elevar la eficiencia de los ataques. Cuando se trata del balompié, una de esas acciones que han ido a menos con el paso de los años son los disparos lejanos, a menudo desplazados a un simple recurso cuando el equipo se queda sin ideas para atacar o busca terminar la jugada y no conceder una contra.

No ha sido el Dépor un equipo que haya destacado mucho en esta faceta en temporadas recientes, pero este curso del ascenso no se entendería sin el acierto desde la distancia, que ha colocado al equipo coruñés como uno de los conjuntos más peligrosos en esta faceta.

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En el recuerdo quedó el gol de Eddahchouri al Andorra. Ese control y disparo rápido a unos metros de la portería para dar la victoria que suponía medio ascenso. Pero para que eso pudiera cristalizar, antes Mario Soriano había firmado una obra de arte sacando el rifle de francotirador. “Pensé que estaba más cerca”, señaló el madrileño días después de la rosca desde 30 metros que se coló en la portería del conjunto de El Principado. Ha sido precisamente el Joker el mejor blanquiazul en esta suerte, firmando dos de sus tantos sin necesidad de entrar en la caja. Ambos además de bellísima factura, ya que el anterior había sido en la primera vuelta ante el Zaragoza. Pisadita de Yeremay en un saque de falta en corto y latigazo al ángulo para abrir el marcador del Ibercaja Estadio.

El canario también tuvo su momento desde lejos y no fue de menos quilates que los de su socio. En el que seguro aspira a convertirse en el tanto de la temporada en Segunda, Yeremay ajustó la mirilla ante el Almería en Riazor para poner la igualada con un gran disparo después de irse de Chirino.

La cuenta de tiros lejanos la había abierto bien pronto Escudero. Ya en la primera jornada, el pucelano cerró el triunfo ante el Granada con un remate cruzado que ponía el 1-3 en el luminoso. Algunos con más fortuna, como Villares ante el Cádiz, otros con más facilidad, como Mella en su contragolpe en el Arcángel, hasta ocho han contribuido a aumentar una cuenta que cerró Noé Carrillo frente al Leganés en el recordado encuentro de los 16 minutos de añadido. Ferllo fue el héroe final con la parada del penalti, pero el canterano fue el que marcó el tanto del triunfo nada más entrar al terreno de juego con un excelente golpeo.

Dar y recibir

Han sido nueve en total los goles que el Deportivo ha marcado desde fuera del área, lo que lo coloca muy arriba en la clasificación de este tipo de aciertos. Solo tres equipos han tenido mejor puntería desde la distancia. El Almería, que ha firmado 12, la UD Las Palmas con 11 y el Castellón, que ha hecho 10 tantos probando suerte desde más allá de los 16,5 metros.

Más arriba está el equipo blanquiazul si le damos la vuelta a la estadística. Porque Hidalgo y los suyos no solo han golpeado, sino que también han sido castigados desde lejos. Con 11 goles en contra, ha sido la escuadra que más ha sufrido los intentos desde fuera del área. Precisamente el Castellón fue el rival que más explotó esa debilidad, con tres goles en los dos partidos, acertando en Riazor y también en Castalia. La Real B también le marcó desde lejos en la primera y la segunda vuelta.