El Deportivo apuesta por consolidar la 'fórmula Noubi'

Noubi, en acción ante el Málaga QUINTANA

La hoja de ruta del Deportivo para afrontar su regreso a Primera División sigue una línea cada vez más reconocible. El club blanquiazul continúa apostando por futbolistas jóvenes, con margen de crecimiento y, lo más importante, adquiridos en propiedad. Una estrategia que ya quedó reflejada el pasado verano con la incorporación de Lucas Noubi y que vuelve a repetirse este año con Teun Gijselhart, cuyo fichaje está cerrado a falta de anuncio oficial.

La operación del centrocampista neerlandés, que se cerrará en el millón de euros tal como informó el propio jugador, responde a una fórmula que la dirección deportiva considera clave para construir el proyecto a medio y largo plazo. El objetivo es incorporar futbolistas que puedan aumentar su valor deportivo y económico vestidos de blanquiazul.

La llegada de Noubi se convirtió en uno de los ejemplos más claros de esta política. Internacional belga en categorías inferiores y formado en una de las canteras más prestigiosas de su país, el central aterrizó en A Coruña como una oportunidad de mercado y una apuesta de futuro.

Gijselhart encaja en ese mismo perfil. A sus 21 años, el neerlandés llega para crecer de la mano del club y reforzar una plantilla que necesitará acoger a nuevos compañeros para elevar el nivel competitivo. Su incorporación confirma además la voluntad del Deportivo de seguir ampliando sus mercados de captación más allá de España.

Las similitudes entre ambas operaciones no terminan en la edad o en la proyección. También coinciden en la rapidez con la que fueron cerradas. En el caso de Noubi, el acuerdo estaba sellado antes de que concluyese la temporada 2023-24 e incluso se le pudo ver como invitado en el palco durante la última jornada liguera frente al Elche. Con Gijselhart ha ocurrido algo parecido, ya que la dirección deportiva inició los contactos con él antes de finalizar el curso.

La apuesta por este tipo de perfiles fue reconocida recientemente por Fernando Soriano. En una entrevista concedida a AS, el máximo responsable de la parcela futbolística, junto al director general, Massimo Benassi, explicó que buscarán “jugadores jóvenes en propiedad”, aunque admitió que no siempre resulta sencillo encontrarlos. Al mismo tiempo, también señaló la necesidad de incorporar futbolistas con experiencia en Primera División para equilibrar una plantilla en la que pocos integrantes acumulan un largo recorrido en la categoría.

La combinación de ambos perfiles marcará buena parte del mercado blanquiazul. Sin embargo, los casos de Noubi y Gijselhart dejan claro que el Deportivo seguirá considerando prioritarias las oportunidades de crecimiento y revalorización que ofrece el talento joven extranjero.