La importante decisión de Eric Puerto ante su delicada situación en el Deportivo

Eric Puerto despeja un tiro en la eliminatoria de Copa ante el Mallorca Quintana

Será este que se abrirá en unas semanas un mercado en el que el Deportivo tendrá que hacer un gran número de movimientos para afrontar con garantías el regreso a Primera. Es importante acertar en las entradas, pero también encontrar cuanto antes acomodo a los futbolistas que parten con pocas opciones de estar en la plantilla cuando comience el mes de septiembre. Uno de esos casos es el de Eric Puerto, que este verano afronta una difícil decisión que puede marcar los próximos años de su carrera.

El guardameta llegó a Riazor en enero de 2024 para cubrir la salida del veterano Ian Mackay. Tras sus buenas actuaciones en el Antequera de Primera RFEF, la dirección deportiva blanquiazul veía en él una apuesta de futuro, lo que llevó al club a ejecutar su cláusula de rescisión y firmarle un contrato hasta 2027. Pero esa trayectoria que parecía ascender de forma meteórica se ha estancado en A Coruña y en octubre cumplirá 24 años después de haberse pasado las últimas temporadas jugando más bien poco.

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Su único oasis ha sido la cesión al Marbella en la segunda vuelta de la temporada pasada, donde disputó 15 encuentros en la categoría de bronce. Porque en el Dépor su bagaje en dos temporadas y media se reduce a seis encuentros. Tres de ellos con poco en juego, el año del ascenso a Segunda con la última jornada de temporada regular y la Final de Campeones ante el Castellón, y otros tres el presente curso en las primeras eliminatorias de la Copa del Rey. Curiosamente, todos esos encuentros terminaron con victoria blanquiazul.

Más exigencia, más competencia

Tanto el ascenso a Primera División (todavía no ha logrado estrenarse en Segunda), como los movimientos recientes del Deportivo bajo palos no dejan mucho margen a que su situación vaya a cambiar la próxima campaña. Álvaro Ferllo se ha asentado como titular y Germán Parreño acaba de ampliar su contrato hasta 2028. Eso sin contar con que Fernando Soriano tiene en su lista de la compra firmar a un portero que llegue para competir por la titularidad.

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Este escenario en el que se elevará tanto la exigencia por el cambio de categoría como la competencia en la posición, empujan a Eric Puerto a buscar nuevo destino pese a que todavía le queda un año más de vínculo con el Dépor.

Más allá del escalón que elija para continuar su camino, dar con una portería que le garantice minutos para recuperar la confianza y desarrollar su talento será clave para un guardameta que ha dejado detalles cada vez que ha tenido que defender el arco del Dépor, pero que nunca ha terminado de convencer a ninguno de los entrenadores que han pasado por el banquillo blanquiazul para entregarle las llaves de la portería cuando llegaban los partidos decisivos.