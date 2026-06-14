La altura, un condicionante para los fichajes del Deportivo

Carlos Fernández gana un duelo aéreo a Riki Rodríguez ante la mirada del resto de compañeros en el Deportivo-Mirandés Germán Barreiros

Al fútbol se juega con los pies y con la cabeza. Pero no está de más darle valor a la distancia que hay entre estos dos extremos del cuerpo humano. Porque en el balompié, el tamaño sí importa. No solo porque en muchas ocasiones la diferencia entre el éxito y el fracaso es una cuestión de centímetros, sino porque la altura puede jugar un papel fundamental cuando no se trata de ser mejor que el contrario en el pasto, sino en el aire.

Precisamente ese condicionante de la estatura es uno los factores que el Deportivo deberá tener en cuenta a la hora de adentrarse en el mercado de fichajes. Porque el actual vestuario blanquiazul talla pequeño. Contando a los 19 jugadores que acabaron la temporada con el primer equipo y actualmente tienen contrato, el Dépor maneja una altura media que no llega ni siquiera al 1,79 metros. Concretamente, es de 178,7 centímetros, un registro claramente inferior al de los 20 equipos que esta temporada ha competido en LaLiga EA Sports.

Comparándola con otros 49 países, la primera categoría del fútbol español se situó en la temporada 2025-26 en la trigésima posición en cuanto a altura media en sus equipos, con un promedio de 181,80 centímetros que tienen como puntos más altos los 183,7 de Villarreal y Sevilla y en el pico inferior los 179,9 de Levante y 179,2 del Rayo Vallecano, tal y como aporta el Observatorio de Fútbol CIES. Incluso por debajo del pequeño colectivo rayista estaría el actual Dépor.

Bil Nsongo y el premio para la máxima puntualidad con el gol Más información

Y es que entrado ya el mes de junio, el combinado herculino apenas cuenta con ‘tallos’ para Antonio Hidalgo, que ve cómo solo Arnau Comas se sitúa por encima del 1,90 (191 centímetros mide el catalán, siempre según LaLiga). En un escalón inmediatamente inferior al central se ubican el 1,89 de Germán Parreño, el 1,87 de Zakaria Eddahchouri, el 1,86 de Dani Barcia y el 1,85 de Álvaro Ferllo, que cierra el top-5 del tallímetro blanquiazul.

En el lado opuesto se sitúan los 163 centímetros de Mario Soriano, con los que opositará seriamente a futbolista más menudo de Primera en su debut en la máxima categoría. Poco más mide Luismi Cruz, que se sitúa en el 1,66. Mientras, tampoco Yeremay Hernández alcanza el 1,70 (1,69 metros). Esa es la estatura exacta de Adrià Altimira, que mide un centímetro menos que los 171 con los que David Mella aparece en LaLiga y con los que se queda todavía lejos del 1,75 de Riki Rodríguez.

A menos

Así, los ‘bajitos’ abundan en un Deportivo que ya no tiene en su nómina a futbolistas como José Gragera (1,86 metros) o Samuele Mulattieri (1,83), ‘gigantes’ dentro su contexto. Ha menguado el Dépor, que ya tuvo importantes problemas el curso ya finalizado para ser prolífico en pelota parada.

En este sentido, cabe recordar que Antonio Hidalgo y su segundo, Ignasi Salafranca, llegaban a Riazor con el laboratorio de la pelota parada como una de sus grandes bazas. “En la temporada 2023-24, su trabajo al frente del Huesca convirtió al equipo en el menos goleado de la categoría y el más eficaz en acciones a balón parado”, apuntaba el club en el comunicado en el que anunciaba la incorporación.

Sin embargo, el Dépor no alcanzó esa deseada productividad en acciones diseñadas en la pizarra. Es cierto que el trabajo permitió al colectivo solventar sus evidentes déficits de altura en el balón parado defensivo, pues solo encajó ocho dianas. Y también lo es que los remates de falta lateral acabaron aportando importantes puntos, como los cosechados en los dos partidos frente al Sporting, contra el Córdoba o el recordado primer gol de Bil Nsongo en Valladolid que allanó el camino definitivamente hacia el ascenso, tras cabecear a la red un servicio de Cruz.

Sin embargo, no es menos verdad que el colectivo deportivista acabó la temporada sin marcar gol alguno de remate directo de córner. En esa suerte, únicamente encontró el acierto contra el Ceuta, en un disparo de Yeremay a la media vuelta dentro del área —que desvió un defensor—, tras un pase raso de Luismi Cruz, y ante Las Palmas, cuando Villares conectó una particular chilena para embocar a gol tras un centro que desde la esquina que fue malamente despejado y se quedó muerto para el capitán. Fue uno de los ocho goles de balón parado —sin tener en cuenta libres directos y penaltis—, una faceta en la que el Dépor deberá mejorar para opositar a la permanencia en Primera. Por eso, en esta ocasión, el tamaño sí importa.