De Record a A Bola: Yeremay sigue acaparando portadas en Portugal por el interés del Sporting

Portada de A Bola del domingo 14 de junio

Como si de un partido de tenis se tratase. El Deportivo está devolviendo todos los golpes que llegan desde Portugal con el interés del Sporting de Lisboa por Yeremay, pero en el país vecino no se cansan de devolver pelotas al campo blanquiazul. Recientemente, el marcaje más estrecho estaba siendo de Record, que incluso entrevistó al canario para hablar de su futuro, pero ahora se ha unido también otro conocido medio luso. A Bola le entrega al '10' deportivista su portada de este domingo: "Yeremay quiere al Sporting".

Ese es el titular que abre la edición en papel del periódico deportivo portugués, que añade ya en la primera plana que Yere es "el sueño de verano de los 'leones'". Lleva siendo así ya desde hace meses, según todas las informaciones que llegan desde Lisboa, en las que han venido detallando el plan del club del Alvalade para vestir al jugador deportivista de verde y blanco.

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A Bola completa la información señalando que en el club luso lo ven como el sustituto ideal de Pedro Gonçalves, una de las estrellas del equipo, pero también que la intención es firmar un extremo más durante el mercado estival.

Misma postura

Pero si el Sporting no se mueve de su postura, tampoco el Deportivo está dispuesto a dar su brazo a torcer. En la entidad herculina siempre han sido muy claros a la hora de marcar la hoja de ruta para una hipotética salida de Yeremay: no hay negociación posible mientras que el futbolista no exprese abiertamente su intención de irse.

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Eso no ha sucedido de momento y lo que sí ha ocurrido es que su precio se ha incrementado después del ascenso a Primera División. Ha sido el propio Benassi el que ha confirmado que la cláusula se va por encima de los 100 millones. Yeremay tiene contrato hasta 2030 y el culebrón parece que se extenderá todo el tiempo que la ventana de mercado esté abierta.