La profundidad perdida por el Deportivo llegó desde los laterales

Altimira celebrando un gol en Riazor EC

El Deportivo recurrió al mercado en verano para firmar a un lateral izquierdo que asumiese la titularidad, después de que Obrador y Tošić saliesen del equipo al finalizar sus cesiones. Con esta urgencia, la dirección deportiva incorporó, procedente del Cremonese, a Quagliata, que se apropió del carril zurdo durante toda la temporada. Algo parecido ocurrió con Altimira, una oportunidad de mercado que además tapaba el hueco que había dejado Ximo por su lesión.

Quagliata y Alti demostraron su nivel incluso cuando el club sufrió las bajas de los extremos. David Mella, atacante que fue reconvertido de manera habitual en carrilero diestro, cayó lesionado en marzo, mientras que Yeremay estuvo lastrado por su pubalgia. Era el momento de dar un paso al frente, y así fue.

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Ambos han sido muy importantes para el esquema de Antonio Hidalgo. Quagliata fue dueño en la zona izquierda con 38 de 42 partidos disputados en liga, de los cuales no partió de inicio en solamente cuatro. Jugó casi 3.000 minutos, marcó dos goles y repartió una asistencia. Por otro lado, la incorporación estival de Alti fue un acierto total y así lo reflejan sus números. Desde que llegó, ha formado parte del once inicial en todos los partidos salvo en uno, que fue en la última jornada contra Las Palmas en el que el catalán no pudo participar por acumulación de amarillas. El defensor fue renovado recientemente hasta 2029.

Los dos carriles tuvieron nombre y apellidos durante toda la segunda vuelta. En 18 de los últimos 21 partidos de la categoría de plata (el 86%), compartieron titularidad y fueron los encargados de defender la banda del conjunto herculino desde el inicio del encuentro.

Escudero y Ximo, también claves

El Dépor también ha sabido encontrar el equilibrio y elevar al máximo la competitividad en los laterales. Sergio Escudero y Ximo Navarro, en mayor medida, también han encontrado su papel y han sido importantes para que el conjunto blanquiazul consiguiese su objetivo. Escu participó en la mitad de encuentros ligueros (21) anotó un tanto y dio dos asistencias -una de ellas fue clave para que el equipo lograra la victoria en Cádiz en los minutos finales-.

Ximo tuvo mucha más intervención sobre el césped. Tras completar el proceso de su lesión, el de Guadahortuna fue titular indiscutible en su nueva posición: ocupó la posición de central por la derecha en línea de tres cuando el equipo tenía que defender, y fue lateral diestro con Alti de extremo en fase ofensiva. Los cuatro carrileros de la plantilla tuvieron su protagonismo y fueron determinantes para que hoy se hable del Deportivo como un equipo de Primera División.