Bil Nsongo y el premio para la máxima puntualidad con el gol

Bil Nsongo se señala el escudo tras su gol en el Deportivo-Mirandés GERMÁN BARREIROS

No se han cumplido todavía dos años desde que Bil Nsongo pisara por primera vez Abegondo. El joven camerunés, apuesta de un Fernando Soriano que quería explorar otras fronteras a la hora de captar talento para el Fabril, pasó un periodo de adaptación que duró unos meses en el Fabril. “Chegou a temporada pasada a finais de agosto (2024), non sabía nin unha palabra de español nin inglés, só falaba francés. E no equipo practicamente ninguén falaba francés. No último partido que adestrei eu ao Fabril, contra o Rayo Cantabria, foi o seu primeiro encontro titular, porque víamos unha progresión en dous meses moi boa”. Así se refería a él Óscar Gilsanz en una entrevista reciente con DXT Campeón. Ese día ante el filial del Racing de Santander no solo fue su estreno de inicio, sino que también fue su debut como goleador con la camiseta del Deportivo. Y desde entonces ha desarrollado una puntualidad quirúrgica a la hora de acudir a su cita con el gol. Tanto en el Fabril como también en el primer equipo.

Nadie en el deportivismo cuestiona ni por un momento que cada año del nuevo contrato que une al Dépor con Bil Nsongo hasta 2030 sea más que merecido. El héroe del ascenso con sus dos dianas en Valladolid tiene ya un hueco en la historia blanquiazul. Un cuento que no ha hecho más que empezar y en el que encontrará en Primera División su próximo gran reto. Es un salto considerable. También lo era pasar del cuarto al segundo escalón del fútbol español y ni su juego ni sus números se han resentido en absoluto.

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Alta frecuencia

Desde que entró por la puerta de la ciudad deportiva de Abegondo, el atacante camerunés ha disputado un total de 71 encuentros con el Deportivo, bien sea el filial o el primer equipo. Y si bien su impacto en los planes de Hidalgo ha ido más allá de los números que ha puesto encima de la mesa, sería inocente pensar que a un delantero, a cualquier delantero, se lo va a medir por otra cosa que no sean sus goles.

Pero tampoco ahí falla Bil Nsongo, que ha replicado con los mayores la frecuencia con la que estaba viendo puerta en Segunda RFEF vistiendo la elástica del Fabril. Son 23 tantos los que ha marcado hasta el momento, lo que, si miramos a las cifras gruesas responde a un gol cada 160 minutos. No necesita ni dos partidos para ver puerta el que ya se ha convertido en uno de los nuevos ídolos de Riazor, que redondea justo al 50% su puntualidad si aislamos únicamente los encuentros en los que ha sido titular. 40 partidos, 20 goles.

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Apenas ha bajado este ratio desde su salto al primer equipo. Sus primeros pasos a las órdenes de Hidalgo fueron positivos, pero después tuvo que pasar un valle habitual en muchos de los jóvenes que buscan su hueco en lo más alto. “Juega en la Copa, va entrando poco a poco, luego sale algún partido en el que tampoco acabó de cuajar… Y ahí ya lo empezamos a tratar como un jugador de la primera plantilla. Luego tiene su momento de que vuelve al filial y regresa el día del Ceuta dando un nivel increíble”. Lo tuvo claro el técnico de Granollers mientras moldeaba al que ha terminado siendo su nueve del ascenso. Se estrenó como titular en Ceuta y ni siquiera la exigencia de la categoría de plata lo ha desviado de su camino. Diez encuentros saliendo de inicio, cinco tantos. Uno cada dos partidos de nuevo. Pero es que la variación con el total si echamos un vistazo a sus apariciones con el primer equipo apenas es de un par de minutos. Son seis dianas (hay que sumar la que hizo desde el banquillo ante la Real Sociedad B) en menos de 1.000 minutos para una media que supera ligeramente el tanto cada 160.

Mejor que Zaka

Por poner en contexto estas cifras y siempre ponderando que los de Eddahchouri han sido todos con el primer equipo, el delantero neerlandés, cuya gran virtud desde su llegada al Dépor han sido precisamente las cifras, marca cada 164 minutos... aunque como titular solo ha sido capaz de firmar 5 goles en sus 33 participaciones de inicio.