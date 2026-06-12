Reencuentro deportivista entre Scaloni y Djalminha a unos días del debut de Argentina en el Mundial

Scaloni y Djalminha en el entrenamiento de Argentina

Están siendo días de nervios para Lionel Scaloni mientras se prepara para defender con Argentina el título de campeón del mundo conseguido hace cuatro años en Qatar. También días de reencuentros y buenos recuerdos de su etapa deportivista. Porque si hace unos días tenía la oportunidad de saludar a José Francisco Molina antes del amistoso frente a Honduras, ahora el abrazo se lo ha dado con Djalminha.

El brasileño, otro de esos exdeportivistas que nunca pierde la ocasión de presumir de esa condición, formará parte del equipo de CazéTV para cubrir el Mundial durante el próximo mes. Eso le da acceso a convivir con los equipos que participan en el torneo, algo que no ha desaprovechado para saludar a un viejo amigo.

QUE MOMENTO! 🤩 Ex-companheiros da época de Deportivo La Coruña, Scaloni e Djalminha ficaram muito felizes com mais esse reecontro!



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El momento fue captado por el programa de la ESPN en Brasil Sports Center, que no dudó ni un segundo en encontrar la conexión entre ambos. "Excompañeros de la etapa en el Deportivo, Scaloni y Djalminha quedaron muy contentos con este reencuentro".

La escena se produjo en Kansas City, donde el combinado argentino ya está asentado desde hace unos días mientras ultima detalles de cara a su estreno en la Copa del Mundo. El primer encuentro para Scaloni y sus jugadores será en la madrugada del martes 16 al miércoles 17 (3.00 horas en España) contra Argelia.