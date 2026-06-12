Quagliata rompe con el gafe del lateral izquierdo

Quagliata anotó una diana el pasado martes ante el Córdoba JAVIER ALBORÉS

La planificación deportiva del Deportivo para su regreso a Primera División tiene varios asuntos sobre la mesa, pero hay uno que se repite verano tras verano. El club busca de nuevo un lateral izquierdo para reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada después de que Sergio Escudero haya terminado contrato. Una operación aparentemente rutinaria que sirve para poner de manifiesto la enorme inestabilidad que ha vivido esa demarcación en el último lustro.

Los números hablan por sí solos. Desde la campaña 2020-21 hasta la recién finalizada 2025-26, el Deportivo ha contado con once laterales izquierdos diferentes. Una cifra que evidencia la dificultad ya no solo de encontrar una pareja estable, sino de mantenerse en plantilla, bien sea como titular o como suplente. Solo dos futbolistas, Héctor Hernández y Sergio Escudero, repitieron curso en ese periodo. El resto abandonaron la disciplina herculina al año de llegar.

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La serie comenzó en la primera temporada en el barro de la extinta Segunda División B, con Salva Ruiz, que había formado parte del plantel que descendió a la entidad al tercer escalón del fútbol nacional, como dueño habitual y un Héctor Hernández que llegaba como alternativa. Aquel equipo, que todavía trataba de recuperarse del descenso y se quedó a nada de provocar otro, descubrió uno de los dos únicos jugadores que han sobrevivido a las idas y venidas de los mercados estivales.

Fue una de las pocas excepciones dentro de la continua rotación de la posición. Al año siguiente, el vallisoletano ganó protagonismo y, triplicando el número de partidos disputados de inicio, fue uno de los indiscutibles de Borja Jiménez. Su relevo era Diego Aguirre, quien también llegó desde Los Pajaritos y que alcanzó los 868 minutos vestido de blanquiazul para después salir rumbo al Fuenlabrada. Ahora, a sus 35 años y tras un año inactivo, se encuentra en el Club Deportivo Manchego, de Ciudad Real, mientras que Héctor, tras su paso por Pasarón, está sin equipo.

La tendencia volvió a romperse en el verano de 2022. Raúl Carnero, coruñés y canterano, asumió el papel principal tras su salida del Valladolid, con el que acaba de ascender a la máxima categoría, aunque con un rol muy secundario por sus lesiones en la rodilla. Junto a él aterrizó Alberto Retuerta, que salió crucificado del Teresa Herrera frente al Metalist de Járkov. Fue sustituido a la media hora tras quedar señalado en los goles del conjunto ucraniano y no volvió a jugar ni un solo minuto hasta que salió cedido en enero al Hércules. Orest Lebedenko tapó las carencias del puesto en la segunda vuelta, pero tampoco logró asentarse en el proyecto del club. Ninguno de los tres se quedó y volvió a haber reestructuración total.

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La temporada 2023-24 trajo consigo la llegada de Mikel Balenziaga. El veterano lateral vasco aportó experiencia y jerarquía a una plantilla que consiguió el ansioso ascenso al fútbol profesional. A su lado tenía a un Iano Simão promocionado desde el Fabril y que llegó a jugar dos partidos de inicio con Idiakez. El ex del Athletic, a los 36 años, anunció su retirada, mientras que el guineano se marchó a préstamo al Arenteiro.

Ya en Segunda División, el capítulo siguiente tuvo dos nuevos nombres, pero continuó con la tendencia de un perfil joven y otro experimentado. Rafa Obrador, cedido por el Real Madrid, se convirtió en titular por delante de Sergio Escudero, castigado por arrastrar problemas físicos durante toda la temporada. El mallorquín cumplió con las expectativas, pero el Dépor no pudo volver a adquirir sus servicios y fue el vallisoletano el que siguió.

La temporada recién terminada volvió a modificar el escenario. Giacomo Quagliata aterrizó en A Coruña sin demasiados focos. Su llegada no generó la expectación de otros fichajes y, además, arrancó el campeonato como suplente de Escudero.

Quagliata celebra su gol ante el Córdoba Javier Alborés

El italiano tuvo que esperar hasta la quinta jornada para disfrutar de su primera titularidad. Lo hizo en la contundente victoria por 1-5 frente al Mirandés. Aquella tarde marcó un punto de inflexión. Pasó a ser una pieza fija del equipo y encadenó titularidades de manera prácticamente ininterrumpidas hasta el tramo final.

Quagliata terminó el curso con 34 partidos como titular y siendo uno de los jugadores más regulares del Deportivo. Su implicación defensiva y su energía en ataque le permitieron ganarse el cariño de la afición. El rendimiento mostrado le asegura un papel importante en la plantilla que afrontará el regreso a Primera División. Lo que no le asegura es la titularidad. La dirección deportiva incorporará a otro lateral izquierdo para elevar la competencia y afrontar con mayores garantías el salto de división.

La salida de Sergio Escudero obliga a seguir con la tradición. Los nombres han cambiado, las categorías también, pero las necesidades siempre han sido las mismas en el carril. La gran diferencia es que esta vez hay una base sobre la que partir. Quagliata repetirá como jugador del Deportivo y ahora espera a conocer quién será el duodécimo hombre de la lista.