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Dépor

La publicación de Angeliño en Instagram que dispara la ilusión en el deportivismo por verle de blanquiazul

El lateral zurdo, que nunca ha ocultado su cariño hacia el Dépor, cuelga un reel amenizado por la canción de Maluma 'Loco x volver'

Lois Novo
Lois Novo
12/06/2026 20:36
Angeliño celebra un gol con el RB Leipzig, en el que jugó entre 2019 y 2022
EFE
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José Ángel Esmorís Tasende, futbolísticamente conocido como Angeliño, lateral izquierdo formado en la cantera del Deportivo y actualmente en las filas de la Roma, nunca ha ocultado su deseo de vestir la camiseta de su amado Dépor a nivel profesional. Este viernes publicó en su perfil de Instagram una story desde su paradisíaco lugar de vacaciones amenizado por la canción de Maluma titulada ‘Loco x volver’.

Story de Angeliño en Instagram con la canción de Maluma 'Loco x Volver'
Story de Angeliño en Instagram con la canción de Maluma 'Loco x Volver'

No han sido pocas las veces en la que Angeliño ha mostrado su amor por el Dépor. En diferentes entrevistas incluso puso la posibilidad de vestir la camiseta del Deportivo por encima de una posible llamada de la selección española absoluta, en algún momento en el que llegó a estar en la órbita del combinado nacional

Opinión

La mutación del futbolista coruñés

El jugador de Coristanco, que el próximo mes de enero cumplirá 30 años, puso rumbo al Manchester City en edad cadete y nunca ha tenido la oportunidad de jugar en el primer equipo del Dépor. Lo mejor de su carrera ha transcurrido durante los ‘años del barro’ del club blanquiazul, ya que en el momento del descenso a Segunda B tras el 'caso Fuenlabrada', el zurdo coruñés solo tenía 22 años. Es decir, el momento del club blanquiazul ha sido totalmente opuesto al nivel alcanzado por un futbolista que, mientras tanto, ha vestido las camisetas del propio club inglés, PSV Eindhoven, RB Leipzig, Hoffenheim, Galatasaray y Roma. Siempre en la primera división neerlandesa, alemana, turca e italiana.

Angeliño y Shomurodov castigan al Athletic (2-1)

Más información

En el currículum de Angeliño, además de 37 partidos en la Champions, hay 6 apariciones en la Premier League, 68 en la Eredivisie, 101 en la Bundesliga y 61 en la Serie A, pero su experiencia en España se reduce a un breve paso por el Girona y el Mallorca, con un total de 17 partidos en Segunda División. Angeliño todavía no ha debutado en la división de honor española. Quizá haya llegado ese momento.

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