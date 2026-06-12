El impacto goleador del Fabril en el primer equipo regresa a los años 80

Yeremay marca de penalti ante el Valladolid uno de los 27 goles de exfabrilistas en la presente campaña QUINTANA

La influencia de los jugadores formados en la cantera deportivista en el primer equipo blanquiazul ha crecido de manera exponencial en los últimos años. Varios factores se juntaron para dar este resultado. Uno, la caída en picado del equipo, momento que siempre proporciona una mayor probabilidad de conceder oportunidades a los jóvenes de la casa. Dos, el buen momento de la cantera forjado en la labor de Albert Gil y Fran González durante sus tiempos a los mandos de Abegondo y resumido en los recientes grandes resultados de Fabril –ascensos a Segunda RFEF y Primera RFEF–, Juvenil A –campeón de España y más veces campeón del grupo 1 de División de Honor que el Celta– y Cadete A –ídem de ídem–.

Cierto es que el Fabril no es considerado cantera como tal. En muchas ocasiones, el filial se refuerza con jugadores ya en edad sénior de otros puntos de España o incluso foráneos, que no han pasado por las categorías formativas del club. Sea como sea, sus contrataciones suelen tener la intención de utilizar al Fabril como un trampolín previo al salto al primer equipo, como ocurrió con jugadores como Laure, Lassad Nouioui o, en la actualidad, Bil Nsongo. Y sea como sea, el grueso de su plantilla se compone de futbolista procedentes del juvenil blanquiazul y, en muchos casos, con recorrido previo desde los escalafones inferiores del semillero deportivista.

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Teniendo en cuenta todos estos factores y partiendo del año de vinculación definitiva y exclusiva del Fabril como filial deportivista, en el verano de 1964 –antes también tenía convenio de filialidad con el CD Juvenil, antiguo Fábrica de Armas–, la recién finalizada es una de las temporadas de mayor impacto fabrilista en el primer equipo, sobre todo en el aspecto goleador. Hace casi 40 años que los futbolistas con pasado en el Fabril no marcaban tantos goles con el primer equipo como en la actual (27), lo que además sitúa el porcentaje sobre el total de goles por encima del 40%, el octavo mayor en estos más de 60 años de vínculo.

Los 27 tantos sumados por Yeremay Hernández (11), Bil Nsongo (6), David Mella (5), Diego Villares (2), Dani Barcia (2) y Noé Carrillo (1) son la cifra más alta desde la temporada 1986-87. En aquel curso, los deportivistas con pasado fabrilista sumaron 39 dianas. Eso sí, fue en la ‘liga del playoff’, en la que cada equipo disputó, tras las 34 jornadas del campeonato, 10 más en unas liguillas para establecer los ascensos y descensos. Es decir, un total de 44 encuentros ligueros. Vicente Celeiro (22), José Luis Vara (8), Jaime Agulló (4), Traba (2), Portela (2) y Mauri (1) firmaron un registro goleador para la historia, ya que es el mayor jamás alcanzado por la suma de exfabrilistas.

Solamente otras tres temporadas superan la producción goleadora del curso 2025-26. Todas, además, en unos años 80 marcados por la importancia en la parcela ofensiva del equipo de tres exfabrilistas: los delanteros Vicente y Traba y el ‘10’ José Luis. Un tridente equiparable al que hoy podrían formar Bil Nsongo, Yeremay Hernández y David Mella.

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El segundo puesto lo ocupa el curso 1982-83, el del ascenso frustrado en la última jornada contra el Rayo Vallecano, con 33 dianas. Es una campaña histórica, ya que José Luis se lleva el trofeo Pichichi sin ser delantero, con 16 tantos. Los otros 17 se los reparten Traba (12), Vicente (4) y el actual consejero Carlos Ballesta (1). La campaña anterior, 1981-82, cierra el podio con 29 goles. Los marcan Traba (13), José Luis (11), Vicente (4) y Agulló (1). El cuarto puesto se lo queda la primera temporada en Segunda B (1980-81), con 28 goles, fruto de las anotaciones de Traba (17), José Luis (8), Piña (1), Pardo I (1) y Chechu (1).

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Con los mismos goles que en la temporada recién finalizada figuran otras dos de los años 80 (1984-85 y 1985-86) y la primera de la historia del club en el tercer nivel del fútbol nacional, la 1974-75. Esta última es la temporada de mayor incidencia fabrilista, ya que 16 de los 23 futbolistas utilizados en Liga, el 69,6% de la plantilla, pasó por el filial. Y la suma de partidos entre todos ellos (312) es la cifra récord de estas 62 temporadas de relación directa entre el Fabril y el Deportivo.

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También ocupa un lugar de privilegio en la estadística histórica el porcentaje de goles de exfabrilistas sobre el total del primer equipo. Con 27 goles de 65, el porcentaje es del 41,5%. Esa cifra sitúa a la temporada 2025-26 en la octava posición histórica, solamente superada por seis de los años 80, la mayoría mencionadas anteriormente en el total de goles más el curso pasado. En la campaña 2025-26, los 25 goles de exjugadores del filial supusieron el 44,6% del total del Deportivo, lo que introduce de lleno en los puestos de honor al curso pasado, con la séptima posición en el porcentaje y el noveno puesto en el total de dianas.

El récord histórico pertenece a la temporada 1981-82, en la que los 29 goles marcados por Traba, José Luis, Vicente y Agulló supusieron casi tres cuartas partes del total (72,5%). Los demás componentes de la plantilla solo firmaron 11 dianas –Peralta (3), Fernando Muñoz (3), Albiol (2), Alfonso Castro (1), Moreno (1) y Pérez Durán (1)– para un total de 40. Por detrás aparecen la 1986-87 (39 de 58, el 67,2%), la 1982-83 (33 de 58, el 56,9%), la 1984-85 (27 de 52, el 51,9%), la 1985-86 (27 de 52, el 51.9%) y la 1983-84 (18 de 37, el 48,6%).

A la izquierda, José Luis anota desde los once metros ante el Alavés uno de los 29 tantos de exjugadores del filial en el curso 1981-82 CEDIDA

Con 639 tantos de los 3.003 marcados en Liga por el Deportivo desde el curso 1964-65, los promedios son de 10,3 goles fabrilistas por temporada y un 21,3% de los tantos del equipo. Por tanto, la campaña 2025-26 casi ha triplicado la media (de 10 a 27) y casi ha doblado el promedio (de 21,3% a 41,5%) a con respecto al total de goles anotados por el Deportivo. Y otro dato relevante: ninguna de las temporadas en que los goles de fabrilistas y el porcentaje supera a la actual corresponde a Primera o a un ascenso a la máxima categoría.

En el polo opuesto hay que reflejar las campañas de menor impacto del filial. Únicamente tres cursos carecieron de goles de exfabrilistas. El primero de ellos fue el 1965-66, que contó con la participación de un solo jugador, Manolete, en 26 encuentros. La siguiente temporada sin goles del filial fue la 1996-97, en la que 5 jugadores –Fran, David, Viqueira, Deus y Maikel– totalizaron 54 encuentros, pero no vieron portería. La más reciente fue justamente la última a día de hoy en Primera. En el curso 2017-18 saltaron al césped con el primer equipo cuatro fabrilistas: Edu Expósito, Francis, Mujaid y One sumando unos escuetos 8 encuentros que, a su vez, suponen el menor número de apariciones conjuntas en una misma campaña de jugadores con pasado en el filial blanquiazul.

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